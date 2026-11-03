Doanh nghiệp

Ban hành Khung kiến trúc Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Hà Phương

Hà Phương

09:45 | 03/11/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Khung kiến trúc Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), Phiên bản 1.0, tại Quyết định số 3179/QĐ-BTC ngày 2/11/2026.
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Sử dụng thống nhất

Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (tổ chức kinh tế tập thể), đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, đăng ký hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và các loại hình kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Ban hành Khung kiến trúc Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Mô hình kiến trúc tổng thể Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia. Nguồn: Quyết định số 3179/QĐ-BTC ngày 2/11/2026

Nền tảng bao gồm Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các hệ thống thành phần (Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã, Hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ và các hệ thống thành phần khác); Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu thành phần; Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hạ tầng kỹ thuật và các kết nối với hệ thống thông tin bên ngoài.

Theo đó, Nền tảng thực hiện việc tiếp nhận, số hóa, xử lý, giải quyết, trả kết quả, theo dõi, giám sát và quản lý sau đăng ký (hậu kiểm) đối với các thủ tục hành chính và nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức kinh tế tập thể và các loại hình khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện việc gửi, nhận, lưu giữ, quản lý, khai thác, hiển thị và cung cấp dữ liệu, dịch vụ dùng chung cho các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Nền tảng được sử dụng thống nhất từ trung ương đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và là nguồn dữ liệu gốc, có giá trị pháp lý về chủ thể kinh doanh.

Bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu

Mục tiêu của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia là bảo đảm khởi tạo, thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức kinh tế tập thể và các loại hình khác được hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Đặc biệt, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, hệ thống thông tin của cơ quan hải quan, bảo hiểm xã hội, ngân hàng/tín dụng, quản lý lao động, đầu tư, chứng khoán, Tòa án, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP.

Quản trị dựa trên kết quả; điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực

Nền tảng áp dụng các nguyên tắc cốt lõi và nguyên tắc thiết kế của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, bao gồm: quản trị dựa trên kết quả; điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát; dùng chung, không đầu tư trùng lặp; sử dụng điện toán đám mây; mở, mô-đun hóa và cấu hình động; tái cấu trúc quy trình trước khi số hóa; lấy người dùng làm trung tâm.

Kiến trúc Nền tảng được tổ chức theo 8 lớp và một nhóm thành phần quản trị xuyên suốt, bao gồm: Lớp Hạ tầng kỹ thuật và nền tảng vận hành; Lớp Nguồn dữ liệu; Lớp Dữ liệu; Lớp Tích hợp và chia sẻ dữ liệu; Lớp Ứng dụng; Lớp Cổng thông tin và kênh tương tác; Lớp Đối tượng sử dụng và hưởng lợi; Lớp An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; và Thành phần quản trị xuyên suốt (quản trị kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường và giám sát, trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu).

Quyết định số 3179/QĐ-BTC ngày 2/11/2026 về Khung kiến trúc Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp), Phiên bản 1.0, có hiệu lực từ ngày 2/11/2026./.

Hà Phương
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