Chứng khoán

DatVietVAC chào sàn HOSE với vốn hóa dẫn đầu ngành truyền thông giải trí

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
16:14 | 02/11/2026
Ngày 2/11, DatVietVAC chính thức niêm yết 111,4 triệu cổ phiếu trên HOSE, với vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng, lớn nhất ngành truyền thông - giải trí trên sàn chứng khoán. Doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 279 tỷ đồng trả cổ tức ngay trong tháng 12/2026, hướng tới mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng vào năm 2030.
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Ngày 2/11, Công ty cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC - mã CK: DVV) chính thức đưa 111,4 triệu cổ phiếu DVV niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Với mức vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng tại thời điểm chào sàn, DatVietVAC trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực truyền thông - giải trí trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

DatVietVAC chào sàn HOSE với vốn hóa dẫn đầu ngành truyền thông giải trí
Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC (đứng giữa) thực hiện nghi thức đánh chiêng, chính thức đưa DVV niêm yết và giao dịch tại sàn HOSE. Ảnh TL

Sau khi kết thúc thời gian nhận đăng ký ngày 7/9/2026, Chứng khoán Vietcap - đơn vị tư vấn độc quyền và đại lý phân phối chính của thương vụ ghi nhận hơn 1.700 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu DatVietVAC. Tổng lượng đăng ký mua vượt 106,6% khối lượng cổ phiếu chào bán.

Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC nhấn mạnh: “DatVietVAC là “ngôi nhà” của sở hữu trí tuệ (IP) và nghệ sĩ Việt. Chúng tôi sở hữu IP, không bán dịch vụ. Mỗi IP sống nhiều mùa, trên nhiều sân khấu: truyền hình, nền tảng số, concert và hoạt động của nghệ sĩ; tạo nhiều lớp doanh thu trên cùng một tài sản”.

DatVietVAC còn đưa các IP “make in Vietnam” vượt màn ảnh, thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực tiêu dùng, mở thêm nhiều nguồn thu mới trong suốt vòng đời IP.

DatVietVAC chào sàn HOSE với vốn hóa dẫn đầu ngành truyền thông giải trí
Các đại biểu tham dự sự kiện niêm yết cổ phiếu DatVietVAC. Ảnh tư liệu.

Việc chính thức trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên HOSE mở ra chương phát triển mới, đồng thời đặt DatVietVAC trước những chuẩn mực cao hơn về quản trị, minh bạch và trách nhiệm với cổ đông.

Cột mốc trở thành công ty đại chúng giúp DatVietVAC tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tạo động lực nâng cao chuẩn mực quản trị và khai mở giá trị kinh tế từ danh mục tài sản trí tuệ của DatVietVAC. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố năng lực tăng trưởng dài hạn, tạo nền tảng thực thi kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng vào năm 2030.

Trong quý IV, DatVietVAC dự kiến tổ chức 8 concert trong và ngoài nước, trong đó có 5 concert thuộc IP DatVietVAC. Đáng chú ý, DatVietVAC đẩy mạnh chiến lược khai thác IP ra thị trường quốc tế với hai concert tại Las Vegas (Mỹ).

Bên cạnh đà tăng trưởng kinh doanh, tổng tài sản của DatVietVAC đã chạm mốc 3.081 tỷ đồng tại cuối quý III, tăng 61,6% so với đầu năm. Doanh nghiệp nắm giữ tới 1.530 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn, gấp 3,3 lần tổng dư nợ vay ngắn hạn (465 tỷ đồng).

Chia sẻ tại sự kiện, nhiều nghệ sĩ bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng DatVietVAC trong chặng đường phát triển tiếp theo, không chỉ với vai trò đối tác sáng tạo mà còn hướng tới vị thế cổ đông. Những chia sẻ này cho thấy sự gắn kết vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác dự án, hướng đến mối quan hệ đồng hành dài hạn trên nền tảng niềm tin và khát vọng phát triển chung./.

Ánh Tuyết
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DatVietVAC DatVietVAC chào bán cổ phiếu cổ phiếu DatVietVAC cổ phiếu DVV niêm yết cổ phiếu DVV ngành giải trí công nghiệp văn hóa ca sĩ

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