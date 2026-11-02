Hải quan khu vực XIII tăng kiểm soát rủi ro, bảo đảm nguồn thu ngân sách

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, trong kỳ từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 7.593 tờ khai xuất nhập khẩu. Trong đó, 5.695 tờ khai được phân luồng xanh, chiếm 75%; 1.804 tờ khai luồng vàng, chiếm 23,76% và 94 tờ khai luồng đỏ, chiếm 1,24%.

Để nâng cao hiệu quả nhận diện và kiểm soát rủi ro, Chi cục đã hoàn thành 3/3 hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm, đạt 100% chỉ tiêu được giao; thiết lập 10/8 hồ sơ tiêu chí phân tích, đạt 125% kế hoạch. Qua áp dụng 10 tiêu chí phân tích, đơn vị phát hiện vi phạm tại 3 tiêu chí, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,4 triệu đồng. Doanh nghiệp đã chấp hành nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, đơn vị duy trì hỗ trợ 17 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; phê duyệt 1 hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro, nâng lũy kế năm 2026 lên 113 hồ sơ. Trong kỳ, Chi cục cũng cập nhật 7 hồ sơ vi phạm trên Hệ thống quản lý vi phạm hải quan, nâng tổng số hồ sơ từ đầu năm lên 72.

Công tác quản lý rủi ro được triển khai song song với nhiệm vụ quản lý thuế và thu ngân sách. Từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, số thu ngân sách nhà nước của Chi cục đạt 480,56 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 14/10/2026 đạt 4.237,01 tỷ đồng, bằng 135,24% dự toán được giao, đạt 105,93% chỉ tiêu phấn đấu 4.000 tỷ đồng và 81,01% chỉ tiêu phấn đấu điều chỉnh lần hai là 5.230 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng 59,84%.

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, nguồn thu chủ yếu đến từ các mặt hàng than đá, xăng dầu nhập khẩu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, máy móc thiết bị phục vụ dự án, đóng tàu, đường nhập khẩu và khoáng sản xuất khẩu.

Chi cục Hải quan khu vực XIII sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu triển khai kế hoạch kiểm soát rủi ro trọng tâm năm 2026; hoàn thiện tiêu chí phân tích, xây dựng hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm và tăng cường thu thập thông tin đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa rủi ro. Cùng với đó, đơn vị duy trì theo dõi, hỗ trợ 17 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan./.