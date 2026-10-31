Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
07:33 | 31/10/2026
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tuần qua, từ ngày 26 - 30/10 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước "đảo chiều" bơm ròng 28.161,7 tỷ đồng qua kênh OMO, khi lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng sát 5%/năm. Trong khi đó, tỷ giá USD phân hóa sau quyết định lãi suất 5 ngân hàng trung ương.
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Thị trường tiền tệ tuần 19 - 23/10: Bơm vốn qua kênh OMO “nhỏ giọt”, tỷ giá USD ngân hàng hạ nhiệt Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được “khoanh vùng” Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Lãi suất qua đêm có lúc sát 5%, dòng vốn OMO đảo chiều

Trong tuần từ ngày 26 - 30/10, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO), chuyển sang trạng thái bơm ròng sau tuần hút ròng trước đó.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 28.161,7 tỷ đồng ra thị trường, đảo chiều so với mức hút ròng gần 9.900 tỷ đồng của tuần trước. Đáng chú ý, khối lượng trúng thầu trên thị trường mở gia tăng mạnh về cuối tuần, riêng phiên 30/10 ghi nhận mức bơm ròng 16.068,7 tỷ đồng, cao nhất trong tuần.

Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng hơn 66.955,59 tỷ đồng trong tuần; với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm.

Trong khi đó, khối lượng đáo hạn ở mức cao, lên tới gần 38.793,89 tỷ đồng.

Khối lượng lưu hành trên kênh OMO đến cuối tuần tăng lên 123.226,6 tỷ đồng, cho thấy nhà điều hành đang chủ động bổ sung nguồn vốn ngắn hạn, hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10:
Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: “Đảo chiều” bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất. Ảnh minh họa.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm có thời điểm tăng sát 5%/năm, trước khi hạ nhiệt về 3,74%/năm vào ngày 29/10, giảm 0,21 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 1,11 điểm phần trăm, lên 5,19%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng 0,43 điểm phần trăm, lên 5,49%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,66 điểm phần trăm, lên 7,56%/năm.

Riêng lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,19 điểm phần trăm, xuống 5,06%/năm.

Về thanh khoản, doanh số giao dịch qua đêm duy trì tương đối ổn định quanh mức 800.000 tỷ đồng/phiên. Đáng chú ý, doanh số kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh vượt 55.000 tỷ đồng vào ngày 29/10, so với 7.530 tỷ đồng cuối tuần trước, cho thấy nhu cầu vay mượn vốn có xu hướng gia tăng ở kỳ hạn này.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, thanh khoản ngắn hạn đã bớt căng thẳng, nhưng chưa thực sự ổn định.

Về diễn biến lãi suất huy động, Chứng khoán Yuanta nhận thấy các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm, khoảng 50 điểm cơ bản tại các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng, sau công văn của Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, góp phần hạn chế cạnh tranh nguồn vốn giữa các ngân hàng.

“Chúng tôi cho rằng lãi suất huy động có thể đi ngang sau đợt giảm tuần trước trong hai tháng còn lại của 2026, nhờ định hướng điều hành quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước và dư địa tăng trưởng tín dụng còn lại tại nhiều ngân hàng thương mại không lớn” - Chứng khoán Yuanta đánh giá.

Tuy nhiên, khả năng giảm sâu trong năm 2027 vẫn hạn chế khi nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục ở mức cao, trong khi quy mô huy động chưa theo kịp tín dụng.

USD phân hóa, chờ biến số từ bầu cử Mỹ

Trên thị trường ngoại hối, trong tuần từ ngày 26 - 30/10, tỷ giá USD/VND ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thị trường. Trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm, thì thị trường tự do bật tăng mạnh vào phiên cuối tuần.

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10:

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 30/10 ở mức 25.637 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức giảm 10 đồng của tuần liền trước.

Tỷ giá các đồng ngoại tệ chủ chốt tại các ngân hàng thương mại ghi nhận diễn biến phân hóa. Đối với đồng USD, tỷ giá tại Vietcombank kết thúc tuần ở mức mua vào - bán ra lần lượt 25.580 - 25.990 VND/USD, cùng giảm 30 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.635 - 26.015 VND/USD, giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Ở chiều ngược lại, thị trường tự do ghi nhận biến động mạnh hơn, tăng 130 đồng so với cuối tuần trước, giao dịch quanh 26.140 - 26.210 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - kết tuần ở 101,96 điểm, phục hồi sau khi có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 101,5 điểm, qua đó duy trì mức tăng 0,15% trong cả tuần.

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch ngày 30/10 khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên toàn cầu. Dù chịu áp lực giảm trong phiên cuối tuần, đồng USD vẫn hướng tới mức tăng khoảng 0,51% trong tháng 10, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Trong tuần, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều quyết định giữ nguyên lãi suất. Riêng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tăng lãi suất lên 2,5% sau hơn 3 năm.

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, hỗ trợ đà tăng của đồng bạc xanh. Cụ thể, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% trong quý III, vượt dự báo, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Những diễn biến này khiến thị trường tiếp tục định giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Khối Thị trường tài chính Ngân hàng ACB còn lưu ý thêm về sự kiện quan trọng tiếp theo sẽ là kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 sắp tới. Nếu Đảng của Tổng thống Donald Trump thất bại tại kỳ bầu cử Quốc hội lần này, khả năng sẽ khiến đồng USD suy yếu thêm trước lo ngại các chính sách của Chính phủ sẽ không dễ dàng được thông qua trong 2 năm tiếp theo.

Trong nước, Chứng khoán Yuanta kỳ vọng, tỷ giá USD/VND sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn, nhờ diễn biến thuận lợi của thị trường liên ngân hàng. Tuy nhiên, xu hướng giá dầu và nhu cầu ngoại tệ cuối năm có thể làm gia tăng biến động. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất huy động có thể thu hẹp lợi thế lãi suất của VND trong thời gian tới./.

Ánh Tuyết
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Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30