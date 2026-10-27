Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD vẫn đứng quanh mức 26.400 - 26.500VND/USD (mua vào - bán ra).

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.351,35 - 26.914,65 VND/USD.

Sáng 27/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.633 đồng, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.630 - 26.040 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.670 - 26.050 VND/USD, tăng 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng sáng 27/10 cho thấy diễn biến trái chiều, trong đó đồng USD và nhân dân tệ (CNY) tăng giá, trong khi euro (EUR), bảng Anh (GBP) và yên Nhật (JPY) đồng loạt giảm.

Ở chiều ngược lại, tỷ giá EUR tại Vietcombank giảm mạnh, xuống mức 28.137,65 - 29.621,86 VND/EUR (mua vào - bán ra), tương ứng giảm 97,38 đồng ở chiều mua vào và 102,53 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR được niêm yết ở mức 28.315 - 29.685 VND/EUR, giảm lần lượt 105 đồng và 107 đồng ở hai chiều giao dịch.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,27% vượt ngưỡng 102 điểm, lên 102,03 điểm.

Năm ngân hàng trung ương lớn trên thế giới chuẩn bị công bố quyết định chính sách tiền tệ trong tuần này, trong bối cảnh giá năng lượng duy trì ở mức cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều đứng trước thách thức ngăn đà tăng của giá dầu kéo dài, khiến lạm phát duy trì trên mức mục tiêu.

Tuy nhiên, dù thị trường đang nghiêng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, vẫn có những yếu tố cho thấy lãi suất trong thời gian tới có thể không tăng mạnh như kỳ vọng hiện nay.

Trong tuần này, RBNZ được đánh giá là một trong những ngân hàng trung ương có khả năng tăng lãi suất cao nhất. Tập đoàn Westpac (Úc) dự báo RBNZ này sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3% vào thứ tư, do áp lực lạm phát ngắn hạn vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, Westpac cũng cảnh báo việc thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh có thể gây thêm sức ép lên nền kinh tế.

Tại Canada, BoC đang chịu áp lực nâng lãi suất lên 2,5% sau khi số liệu lạm phát mới nhất vượt dự báo, khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 10 gia tăng. Dù vậy, những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động cùng đà tăng của lợi suất trái phiếu có thể khiến ngân hàng trung ương này thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định.

Đối với Mỹ, Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75% - 4% tại cuộc họp ngày thứ tư, sau đợt tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12.

Tương tự, ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,5% vào thứ năm, trong khi tháng 12 được xem là thời điểm có khả năng diễn ra đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Trong khi đó, BoJ nhiều khả năng duy trì lãi suất chính sách ở mức 1,25% vào thứ sáu. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ khi tiền lương và lạm phát trong nước gia tăng. Khác với nhiều nền kinh tế đang chịu sức ép chủ yếu từ giá năng lượng, việc Nhật Bản nâng lãi suất còn xuất phát từ những thay đổi mang tính cơ cấu trong diễn biến tiền lương và lạm phát nội địa.

Đáng chú ý, yếu tố có thể tác động mạnh nhất đến thị trường trong tuần này không hẳn là các quyết định tăng hay giữ nguyên lãi suất, mà thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến những đánh giá về triển vọng lạm phát, tăng trưởng và thời điểm điều chỉnh chính sách tiếp theo.

Bên cạnh các quyết định lãi suất, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ và báo cáo kết quả kinh doanh quý III của các tập đoàn công nghệ lớn./.