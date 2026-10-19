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Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (19/10): USD biến động hẹp, thị trường chờ tín hiệu từ các ngân hàng trung ương

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:48 | 19/10/2026
(TBTCO) - Sáng 19/10, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng xuống 25.633 đồng, trong khi USD ngân hàng và thị trường tự do biến động hẹp. Chỉ số DXY dao động quanh 101,82 điểm. Tuần này, thị trường hướng sự chú ý đến dữ liệu PMI sơ bộ tháng 10 của Mỹ, các chỉ báo kinh tế và loạt quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương.
aa

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Thị trường trong nước

Sáng 19/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.633 đồng, giảm 4 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.351,35 - 26.914,65 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 25.900 - 26.000 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua, song tăng 40 đồng chiều bán. 0 đồng so với cuối tuần trước, thấp hơn chiều bán ra tại ngân hàng thương mại.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng sáng 19/10 ghi nhận diễn biến phân hóa. Trong khi tỷ giá USD tương đối ổn định, đồng EUR giảm tại nhiều ngân hàng, còn GBP biến động trái chiều.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.670 - 26.080 VND/USD, không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.700 - 26.080 VND/USD, cùng tăng 15 đồng ở cả hai chiều.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 19/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (19/10):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng EUR, tỷ giá EUR tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 28.314,93 - 29.808,42 VND/EUR, giảm lần lượt 78,21 đồng và 82,33 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.495 - 29.871 VND/EUR, cùng giảm 12 đồng ở cả hai chiều.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động hẹp quanh 11,82 điểm.

Chỉ số DXY chịu áp lực giảm mạnh trong nửa cuối tuần trước, lùi về vùng thấp nhất trong hai tuần, quanh 101,6 điểm, sau khi tiến sát ngưỡng 103 điểm chỉ vài ngày trước đó. Diễn biến này khiến đồng USD chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 tuần liên tiếp, khép lại tuần giao dịch với mức giảm đáng kể, dù từng thiết lập đỉnh mới trong nửa đầu tuần.

Tuy nhiên, đà điều chỉnh của đồng USD có thể chỉ mang tính tạm thời khi căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu thô tiếp tục tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhìn chung chưa thay đổi.

Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ do S&P Global công bố ngày 23/10, cùng số liệu cuối cùng về tâm lý người tiêu dùng, nhằm đánh giá triển vọng kinh tế Mỹ và định hướng chính sách của Fed.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, đồng bảng Anh (GBP) phục hồi sau 4 tuần giảm liên tiếp, đưa tỷ giá GBP/USD vượt ngưỡng 1,33 khi kết thúc tuần.

Giới đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo thị trường lao động Anh ngày 20/10 và dữ liệu lạm phát công bố ngày 21/10 để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY giảm lần đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp, dao động quanh ngưỡng 158 JPY/USD. Thị trường Nhật Bản sẽ đón nhận dữ liệu hoạt động ngành dịch vụ ngày 19/10, tiếp đến là báo cáo lạm phát và các chỉ số PMI sơ bộ của lĩnh vực sản xuất, dịch vụ ngày 23/10.

Bên cạnh các dữ liệu kinh tế, phát biểu của lãnh đạo những ngân hàng trung ương lớn cũng được chú ý.

Trong tuần này, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, cùng nhiều quan chức của ECB, BoE và Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) dự kiến có các bài phát biểu, qua đó, cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất./.

Đáng chú ý, hàng loạt ngân hàng trung ương sẽ đưa ra quyết định chính sách tiền tệ trong tuần.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và Ngân hàng Quốc gia Hungary (NBH) dự kiến giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 20/10. Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) được dự báo tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào ngày 21/10. Tiếp đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) có thể giảm 175 điểm cơ bản tại các cuộc họp ngày 22/10./.
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Cập nhật: 19/10/2026 09:30

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Cập nhật: 19/10/2026 09:30

Lãi suất

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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30