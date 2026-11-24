Thị trường trong nước

Sáng 24/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tại phiên gần nhất vẫn giữ nguyên ở mức 25.668 đồng, do thị trường trong nước nghỉ lễ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không được điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.3384,6 - 26.951,4 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.250 - 26.290 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 24/11 tại nhiều ngân hàng ghi nhận cả 5 đồng tiền USD, EUR, GBP, JPY và CNY đều tăng giá, trong đó EUR và GBP ghi nhận mức tăng tuyệt đối nổi bật. Trong đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với phiên trước. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.580 - 25.990 VND/USD, cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều. BIDV niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.610 - 25.990 VND/USD, đồng loạt tăng 30 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 24/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng EUR, tỷ giá tại hai ngân hàng tiếp tục đi lên, với mức tăng đáng kể ở cả hai chiều giao dịch. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 27.653,30 - 29.112,05 VND/EUR, tăng lần lượt 71,03 đồng và 74,77 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 27.827 - 29.217 VND/EUR, tăng 106 đồng ở chiều mua vào và 111 đồng ở chiều bán ra. Thị trường thế giới Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - vừa trải qua phiên tăng mạnh 0,49% lên 104,32 điểm. Hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân Mỹ tiếp tục mở rộng trong tháng 11, dù tốc độ tăng trưởng chậm lại so với tháng trước. Theo số liệu sơ bộ của S&P Global, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp tháng 11 giảm xuống 54,6 điểm, từ mức 55,9 điểm trong tháng 10. Trong đó, PMI ngành sản xuất giảm nhẹ từ 54,9 xuống 54,5 điểm, còn PMI ngành dịch vụ giảm từ 56,1 xuống 54,7 điểm. Dù cả ba chỉ số đều suy giảm, việc duy trì trên ngưỡng 50 điểm cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục mở rộng.

Đánh giá về kết quả khảo sát, ông Chris Williamson - nhà kinh tế trưởng về kinh doanh tại S&P Global Market Intelligence nhận định, mặc dù tăng trưởng sản lượng chậm lại trong tháng 11, các chỉ số PMI vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy GDP của Mỹ có thể tăng trưởng khoảng 3% theo tốc độ quy đổi năm trong quý IV.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là yếu tố đáng lo ngại. Theo ông Williamson, chi phí sinh hoạt gia tăng đang ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người tiêu dùng. Dù áp lực giá cả có phần hạ nhiệt trong tháng 11, các chỉ số giá trong khảo sát PMI vẫn cho thấy lạm phát có nguy cơ duy trì cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong những tháng tới.

Sau khi dữ liệu PMI được công bố, đồng USD tiếp tục củng cố đà tăng. Chỉ số DXY tăng 0,35% lên 104,2 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tương đối vững chắc, trong khi áp lực lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường gần như không còn đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, so với xác suất hơn 11% được ghi nhận một tuần trước đó. Thay vào đó, khả năng Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản được đánh giá ở mức khoảng 94%. Giới giao dịch cũng tiếp tục tính đến khả năng Fed tăng lãi suất trong các cuộc họp tháng 1 và tháng 3 năm sau.

Kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ là yếu tố hỗ trợ sức mạnh của đồng USD, bất chấp làn sóng bán tháo cổ phiếu trong tuần trước khiến dòng tiền chuyển sang trái phiếu chính phủ Mỹ. Nhu cầu đối với tài sản an toàn gia tăng đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trên toàn bộ các kỳ hạn, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lùi xuống dưới ngưỡng 5%.

Trong những phiên tới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10, dự kiến công bố vào thứ tư. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, có thể cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng điều hành lãi suất./.