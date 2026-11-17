Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 25.980 - 26.030 VND/USD.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.369,4 - 26.934,6 VND/USD.

Sáng 17/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 13 đồng so với phiên trước lên 25.652 đồng, lần đầu vượt mốc 25.650 đồng và tiếp tục duy trì ở vùng cao. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.540 - 25.950 VND/USD, cùng tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.570 - 25.950 VND/USD, cũng tăng 30 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 17/11 tại các ngân hàng ghi nhận tỷ giá USD tiếp tục tăng, trong khi EUR và GBP đồng loạt giảm giá; ngược lại, JPY và CNY duy trì đà đi lên.

Trái chiều với USD, tỷ giá EUR đồng loạt giảm tại hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 27.595,34 - 29.051,10 VND/EUR, giảm lần lượt 40,54 đồng và 42,73 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 27.753 - 29.138 VND/EUR, giảm tương ứng 43 đồng và 48 đồng ở hai chiều giao dịch.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tiếp đà tăng 0,13% lên 103,69 điểm và hiện cao hơn cùng kỳ năm ngoái 4,12%.

Đồng USD tiếp tục mạnh lên trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Báo cáo lạm phát Mỹ công bố tuần trước cao hơn dự kiến, cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng, qua đó củng cố khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Các quan chức Fed cũng duy trì lập trường cứng rắn. Ngày 15/11 vừa qua, ông Jeffrey Schmid - Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City nhận định, lạm phát vẫn ở mức quá cao và cần có thêm các biện pháp để kiềm chế áp lực giá cả.

Theo ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, dữ liệu lạm phát cao đã làm gia tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 12, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, đồng thời gây sức ép lên giá vàng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 95,7% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và 4,3% khả năng tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 8 - 9/12.

Trong bối cảnh đó, sức mạnh của đồng USD tiếp tục gây áp lực lên thị trường ngoại hối và kim loại quý. Giá vàng thế giới giảm xuống gần 3.855 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu ngày thứ ba tại châu Á, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Bên cạnh đó, đồng euro suy yếu, với tỷ giá EUR/USD giảm về vùng 1,1, thấp nhất trong 19 tháng. Tương tự, tỷ giá GBP/USD giảm xuống dưới 1,32 chạm mức thấp nhất trong 5 tuần. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY quay trở lại vùng 159,3 sau nhịp điều chỉnh cuối tuần trước.

Riêng với đồng euro, áp lực giảm giá không chỉ đến từ kỳ vọng Fed tăng lãi suất và những rủi ro địa chính trị hỗ trợ đồng USD, mà còn xuất phát từ các yếu tố nội tại của khu vực châu Âu. Những lo ngại về nợ công của Pháp và tình trạng bế tắc chính trị tiếp tục lấn át kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất, khiến đồng tiền chung chịu thêm sức ép.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ ba. Theo dự báo, doanh số bán lẻ tổng thể tăng 0,2% so với tháng trước, trong khi doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô tăng 0,4%. Dữ liệu này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức cầu tiêu dùng và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed./.