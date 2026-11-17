Giá lúa tươi hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 300 đồng/kg dao động ở mốc 7.300 - 7.500 đồng/kg; lúa tươi OM tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 7.100 - 7.300 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 300 đồng/kg dao động ở mức 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi OM 34 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 tăng 200 đồng/kg dao động mốc 6.700 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi DS1 tăng 400 đồng/kg dao động ở mức 7.600 - 7.700/ kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch lúa mới chậm, giá lúa tươi biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi đồng loạt tăng. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.850 - 11.400 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 7.950 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam vững giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo Jasmine của Việt Nam vẫn duy trì ở mức 565 - 569 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động từ 535 - 540 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm trong khoảng 442 - 446 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm duy trì trong khoảng 488 - 492 USD/tấn - tiếp tục giữ mức cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Pakistan được chào bán với giá 410 - 414 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá cùng chủng loại dao động từ 388 - 392 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm được giao dịch ở mức 382 - 386 USD/tấn./.