Giá cà phê hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm thêm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống khi các địa phương đồng loạt điều chỉnh giảm thêm 1.000 đồng/kg. Sau phiên giảm mới nhất, mặt bằng thu mua cà phê trong nước lùi về khoảng 81.300 - 82.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê xuống còn 82.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông, (Lâm Đồng) cũng ghi nhận mức 82.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm xuống còn 81.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất, đạt 81.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục chịu sức ép sau tuần giao dịch giảm mạnh, trong khi Arabica ghi nhận sự phân hóa giữa các kỳ hạn.

Theo dữ liệu chốt tuần trước trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,3%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng giảm 69 USD/tấn, tương ứng 2,1%, còn 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,4 US cent/pound, tương đương 0,1%, xuống còn 279,65 US cent/pound.

Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3 US cent/pound, tương ứng 1,1%, lên 274,6 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 cũng tăng 2,75 US cent/pound, tương đương 1%, đạt 270,45 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam tiếp tục đi ngang sau đợt điều chỉnh giảm trong tuần trước. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cũng ghi nhận mức giá tương tự. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu lớn nhìn chung ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.770 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ở mức 5.550 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục là quốc gia có giá tiêu đen cao nhất, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được báo giá ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l duy trì mức 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tiếp tục đứng ở mức 9.245 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì 8.300 USD/tấn, trong khi Malaysia giữ mức 12.000 USD/tấn./.