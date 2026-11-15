Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Tham dự chương trình có các thành viên hội đồng giám sát, bảo đảm quá trình lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được thực hiện công khai, khách quan và minh bạch.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Đào Ngọc Sơn phát biểu khai mạc chương trình bấm số lựa chọn hóa đơn may mắn. Ảnh: Danh Minh

Chương trình “Hóa đơn may mắn” là một trong những giải pháp thiết thực của ngành Thuế nhằm khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ; qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thương mại và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Căn cứ dữ liệu hóa đơn điện tử phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/9/2026, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên để tìm ra các hóa đơn trúng thưởng. Toàn bộ quá trình bấm số được thực hiện dưới sự chứng kiến và giám sát của hội đồng giám sát, bảo đảm các tiêu chí công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định.

Kết quả, chương trình đã lựa chọn được 30 hóa đơn may mắn trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng cụ thể cho mỗi kỳ như sau: 1 giải Nhất, trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì, trị giá 5 triệu đồng/giải; 3 giải Ba, trị giá 3 triệu đồng/giải; 4 giải Khuyến khích, trị giá 2 triệu đồng/giải.

Hội đồng giám sát bấm số lựa chọn hóa đơn may mắn. Ảnh: Danh Minh

Việc tổ chức định kỳ Chương trình “Hóa đơn may mắn” không chỉ mang đến cơ hội nhận những phần thưởng có giá trị cho người tiêu dùng, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về văn hóa tiêu dùng văn minh, minh bạch. Mỗi hóa đơn được lấy khi mua hàng hóa, dịch vụ không chỉ là căn cứ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, mà còn góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế, hạn chế tình trạng thất thu ngân sách nhà nước.

Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; lan tỏa hơn nữa Chương trình “Hóa đơn may mắn” đến đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Danh sách các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng sẽ được Thuế tỉnh Thanh Hóa công khai trên Báo Thanh Hóa, Fanpage và Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Thanh Hóa. Việc trao thưởng cho người trúng thưởng sẽ được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả theo quy định.

Thuế tỉnh Thanh Hóa khuyến khích mỗi người dân hãy chủ động lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, vừa bảo vệ quyền lợi của chính mình, vừa góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và cùng chung tay thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế./.