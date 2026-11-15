Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
07:53 | 15/11/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn biến động trái chiều, có nơi giảm và có nơi giữ nguyên giá.
aa

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 121,38 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh gần đây khiến dự báo của giới chuyên gia Phố Wall trở nên kém lạc quan. Trong khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News, 62% chuyên gia cho rằng giá sẽ tiếp tục đi xuống trong tuần tới; 15% dự báo giá tăng, còn 23% nhận định thị trường đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng.

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Nhà đầu tư cá nhân có cái nhìn tích cực hơn, dù nhóm dự báo giá tăng không còn chiếm đa số. Trong 160 người tham gia khảo sát trực tuyến, 42% kỳ vọng vàng tăng giá, 38% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông Jesse Colombo - chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhà sáng lập BubbleBubble Report, cảnh báo giá vàng có thể giảm thêm 400 - 500 USD/ounce nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh. Theo ông, đồng bạc xanh đi lên, lãi suất tăng và hoạt động bán vàng để thu hồi tiền mặt giữa lúc cổ phiếu công nghệ bị bán tháo đang tạo sức ép lên kim loại quý.

Trên thị trường vàng tương lai COMEX, ông Colombo xem vùng 3.900 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, việc giá lùi nhẹ xuống dưới mốc này chưa đủ để xác nhận một đợt giảm sâu, bởi vàng từng nhiều lần xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ rồi phục hồi nhanh chóng. Nếu vùng 3.900 USD/ounce bị phá vỡ, giá có thể lùi về 3.400 - 3.500 USD/ounce.

Ông cũng lưu ý chỉ số USD đã vượt vùng 102 - 103 điểm và vẫn trong xu hướng tăng. Khi đồng USD chưa có dấu hiệu chững lại, theo ông, còn quá sớm để khẳng định giá vàng đã tạo đáy.

Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi số liệu bán lẻ, việc làm và hoạt động sản xuất của Mỹ, cùng biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed. Những thông tin này có thể giúp thị trường đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ và xu hướng giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 14/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 133,8 - 137,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá so với phiên trước, giao dịch ở ngưỡng 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng, niêm yết tại 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch tại 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên lần lượt ở ngưỡng 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng và 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
giá vàng giá vàng thế giới giá vàng trong nước giá vàng nhẫn giá vàng miếng

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/11: Vàng thế giới xuống dưới 3.900 USD, trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Dành cho bạn

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000)

Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000)

Hà Nội thúc tiến độ ký hợp đồng 12 dự án BT

Hà Nội thúc tiến độ ký hợp đồng 12 dự án BT

Công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

Công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Kiến tạo hành lang phát triển, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ vươn tầm

Kiến tạo hành lang phát triển, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ vươn tầm

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/11: Vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước đảo chiều

(TBTCO) - Giá vàng thế giới hơn 100 USD/ounce, xuống 4.033 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng giảm 300.000 đồng/lượng, còn vàng nhẫn giảm 100.000 - 300.000 đồng/lượng ở các thương hiệu khác nhau.
Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 69 USD/ounce, lên 4.141 USD. Trong nước, vàng miếng tăng 200.000 - 300.000 đồng/lượng, còn vàng nhẫn tăng 100.000 - 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/11: Giá vàng trong nước đứng yên, vàng miếng cao nhất 141 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước giữ nguyên ở cả hai phân khúc, vàng miếng bán ra cao nhất 141 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 140,3 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, niêm yết ở 4.072 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng đi ngang ở ngưỡng 136,5 - 141 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tại 136,3 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/11: Giá vàng thế giới giảm, trong nước mất tới 2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, còn 4.072 USD. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Giá vàng trong nước quay đầu giảm lên đến 1,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Mở cửa phiên ngày 6/11, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều giảm với mức giảm từ lên đến 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 137,5 - 141 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn về 136,3 - 140,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 5/11: Vàng thế giới vượt 4.000 USD, trong nước tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 5/11: Vàng thế giới vượt 4.000 USD, trong nước tăng mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng gần 130 USD/ounce, vượt mốc 4.000 USD, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi lên.
Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới lùi về quanh 3.931 USD/ounce, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng, có nơi lên đến 900.000 đồng/lượng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm ra 30 chủ nhân hóa đơn may mắn

Ngày 15/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Ngày 15/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam tăng lên mốc 51.000 đồng/kg

Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 15/11: Giá cà phê vẫn quanh vùng thấp, hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/11: Vàng trong nước tiếp tục giảm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni

Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Hà Nội tích hợp AI, bản đồ số vào nền tảng du lịch trên iHanoi

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu

Hà Nội kết nối tinh hoa làng nghề Việt với thị trường toàn cầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Bộ Tài chính tập huấn kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Bộ Tài chính Việt Nam và Đoàn điều khoản IV của IMF trao đổi về điều hành chính sách tài khóa cho mục tiêu tăng trưởng cao

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 15/11/2026 08:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16890 17160 17739
CAD 17498 17771 18389
CHF 30023 30397 31042
CNY 0 3813 3910
EUR 27729 27943 29028
GBP 33201 33587 34525
HKD 0 3148 3351
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13900 14484
SGD 19436 19716 20290
THB 674 737 791
USD (1,2) 25467 0 0
USD (5,10,20) 25504 0 0
USD (50,100) 25531 25545 25915
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,540 25,540 25,920
USD(1-2-5) 24,519 - -
USD(10-20) 24,519 - -
EUR 27,892 27,914 29,287
JPY 156.48 156.76 166.27
GBP 33,437 33,528 34,694
AUD 17,156 17,218 17,874
CAD 17,705 17,762 18,421
CHF 30,366 30,460 31,362
SGD 19,568 19,629 20,410
CNY - 3,783 3,928
HKD 3,212 3,222 3,358
KRW 17.75 18.51 20.14
THB 723.79 732.73 784.43
NZD 13,930 14,059 14,476
SEK - 2,520 2,609
DKK - 3,741 3,874
NOK - 2,646 2,741
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,881.05 - 6,640.68
TWD 706.58 - 856.15
SAR - 6,737.66 7,098.31
KWD - 81,112 86,323
AED - 6,751 7,276
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,480 25,510 25,890
EUR 27,852 27,992 29,226
GBP 33,385 33,553 34,588
HKD 3,202 3,221 3,340
CHF 30,197 30,349 31,296
JPY 155.99 157.57 165.55
AUD 17,094 17,215 17,810
SGD 19,525 19,702 20,299
THB 728 743 779
CAD 17,656 17,780 18,378
NZD 13,992 14,549
KRW 18.55 20.53
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25550 25550 25910
AUD 17136 17236 18161
CAD 17693 17793 18805
CHF 30333 30363 31944
CNY 3797.1 3822.1 3957.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27997 28027 29760
GBP 33543 33593 35364
HKD 0 3300 0
JPY 157.43 157.93 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14047 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19604 19734 20465
THB 0 705.6 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13800000
SBJ 12000000 12000000 13800000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,870
USD20 25,385 25,535 25,870
USD1 24,356 25,535 25,870
AUD 17,004 17,204 18,394
EUR 27,712 27,862 29,571
CAD 17,573 17,723 19,053
SGD 19,612 19,812 20,404
JPY 157.71 159.21 165.01
GBP 33,360 33,560 34,666
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,773 0
THB 0 739 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/11/2026 08:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30