Đầu tư

Hà Nội thúc tiến độ ký hợp đồng 12 dự án BT

18:17 | 14/11/2026
(TBTCO) - Hà Nội yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh ký kết hợp đồng và giải phóng mặt bằng đối với 14 dự án PPP, trong đó có 12 dự án BT. Việc sớm xác định quỹ đất thanh toán, tháo gỡ vướng mắc quy hoạch và tái định cư được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.
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Ngày 12/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo Sở Tài chính Hà Nội, từ khi Luật PPP năm 2020 có hiệu lực (1/1/2021), thành phố đã triển khai 14 dự án PPP, gồm 12 dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và 2 dự án theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Trong số này, mới có 4 dự án ký hợp đồng và đang triển khai; 2 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa ký hợp đồng; 8 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hai dự án BOT gồm Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Dự án Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Hà Nội thúc tiến độ ký hợp đồng 12 dự án BT
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố và các đơn vị tập trung trao đổi về những khó khăn trong triển khai dự án, nhất là thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và quỹ đất thanh toán.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, dù phần lớn dự án có chuyển biến tích cực, một số công trình vẫn chậm do vướng mắc về mặt bằng, quy hoạch và thủ tục quỹ đất thanh toán.

Ông Tuấn nhấn mạnh, quỹ đất thanh toán cần được xác định ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, gắn với chủ trương đầu tư, giá trị dự án và phương án thanh toán, tránh phát sinh vướng mắc khi ký hợp đồng. Trong khi mới có 4/14 dự án ký hợp đồng, các sở, ngành cần chủ động rà soát, hoàn thiện thủ tục để bảo đảm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công các dự án BT.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngay khi hoàn thành các thủ tục và xác định rõ những nội dung liên quan, các bên phải nhanh chóng ký hợp đồng, xác lập cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu này cũng áp dụng với các dự án cấp thiết, trong đó có các dự án xử lý nước thải. Các sở, ngành, ban quản lý dự án và nhà đầu tư phải cụ thể hóa cam kết bằng hợp đồng, gắn trách nhiệm với tiến độ thực hiện.

Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua tập trung phối hợp với chủ đầu tư, không để vướng mắc tại địa phương ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đáng chú ý, với Dự án trục không gian Quốc lộ 1A, thành phố yêu cầu bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc Quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027. Các địa phương liên quan phải chủ động tháo gỡ khó khăn về mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Sở Xây dựng được giao đẩy nhanh công tác quy hoạch, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và phối hợp với địa phương xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là phương án tái định cư tại chỗ đối với Dự án trục không gian Quốc lộ 1A.

Đối với Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, thành phố yêu cầu chủ động tính toán quỹ đất tái định cư. Bên cạnh tái định cư tập trung, cần nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ tại các xã, phường để tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, giám sát, định kỳ cập nhật tiến độ các dự án PPP, báo cáo UBND thành phố và tham mưu xử lý vướng mắc. Tình hình thực hiện cũng phải được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, đôn đốc.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng và triển khai dự án, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội thúc tiến độ dự án bt

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