Đầu tư

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
16:21 | 14/11/2026
(TBTCO) - Ngày 14/11, tại Trung tâm Điều hành Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh và khánh thành Trung tâm điều hành dự án.
aa

Ba cam kết gia tăng sức hút Khu công nghiệp DragonIZ

Thông qua hội nghị, DragonGroup hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời giới thiệu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư tại DragonIZ Hà Tĩnh. Đây cũng là cơ hội để dự án tiếp cận những nguồn lực mới, từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh gắn với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững.

DragonIZ Hà Tĩnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Lễ trao biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư vào DragonIZ Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Anh - Tổng giám đốc DragonGroup nhấn mạnh, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng không chỉ là một vùng đất có lợi thế về vị trí và tiềm năng phát triển, mà còn là một không gian có đầy đủ điều kiện để hình thành một hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Về quan hệ tín dụng, lãnh đạo DragonGroup nêu rõ, với các ngân hàng, DragonGroup đều thanh toán đúng và trước hạn và đã đạt uy tín rất cao đối với các ngân hàng. Tập đoàn đã tích lũy tốt về nguồn lực tài chính, về kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, đầu tư và phát triển hạ tầng.

Tại hội nghị, lãnh đạo DragonGroup cũng gửi tới các nhà đầu tư ba cam kết. Một là, đầu tư thực chất, bảo đảm tiến độ và chất lượng hạ tầng. Hai là, đồng hành thực chất, hỗ trợ nhà đầu tư đến cùng.

“Chúng tôi sẽ tổ chức đầu mối hỗ trợ một cửa tại Trung tâm điều hành, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu dự án, lựa chọn vị trí, bố trí mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, đấu nối hạ tầng và chuẩn bị đưa nhà máy vào hoạt động” - Tổng giám đốc DragonGroup nêu rõ.

Ba là, kiên trì định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Đánh giá cao những cam kết của chủ đầu tư, ông Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ tin tưởng, với tiềm năng, lợi thế của địa phương, quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của các cấp, các ngành và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cũng theo ông Thành, trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 12,36%, xếp thứ hai cả nước; công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Tỉnh xác định phát triển đồng bộ hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, gắn với hạ tầng kết nối, logistics và nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Hướng tới dòng vốn chất lượng cao, ưu tiên sản xuất, công nghiệp sạch

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) cũng tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, sự đồng hành của các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nhân Nghệ Tĩnh, sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của chủ đầu tư, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) và VAFIE trong hoạt động xúc tiến đầu tư, Khu công nghiệp DragonIZ sẽ sớm được lấp đầy bằng các dự án công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

DragonIZ Hà Tĩnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Các đại biểu, nhà đầu tư tham dự Hội nghị. Ảnh tư liệu.

DragonIZ sở hữu lợi thế kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch và hệ thống logistics của khu vực Bắc Trung Bộ. Khả năng kết nối với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam, sân bay Vinh và các cảng biển trong khu vực, đặc biệt là cảng nước sâu Vũng Áng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, lưu thông hàng hóa và kết nối chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Về định hướng thu hút đầu tư, DragonIZ Hà Tĩnh hướng tới các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí và các lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghệ cao. Định hướng này phù hợp với xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là nghi thức công bố Trung tâm điều hành khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối, hỗ trợ và điều phối các hoạt động trong khu công nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và hiệu quả./.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (Khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 25/11/2024, với tổng diện tích 194,36 ha và tổng vốn đầu tư 2.265,268 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 339,79 tỷ đồng; Agribank là ngân hàng tài trợ tín dụng cho dự án.

Đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển bất động sản công nghiệp của DragonGroup tại khu vực Bắc Trung Bộ. Theo quy hoạch, đất sản xuất công nghiệp và kho bãi chiếm khoảng 66,09% tổng diện tích, tương đương khoảng 128,4 ha./.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
DragonGroup DragonIZ Hà Tĩnh hà tĩnh Khu công nghiệp Gia Lách khu công nghiệp bất động sản công nghiệp tín dụng ngân hàng cục đầu tư nước ngoài

Bài liên quan

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở đợt thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở đợt thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất trong tháng 11

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 9 - 13/11: USD bật tăng, kích hoạt hai công cụ giữa nhịp hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Phiên "mở hàng" mua USD giao ngay vắng bên bán, nhóm ngân hàng nào có lợi thế?

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 49

Khai mạc Giải bóng đá thường niên Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 32 - năm 2026

Khai mạc Giải bóng đá thường niên Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ 32 - năm 2026

5 việc người nộp thuế nên kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

5 việc người nộp thuế nên kiểm tra trước khi gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thuế tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra thuế

Thuế tỉnh Thanh Hóa đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra thuế

Đọc thêm

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, sẵn sàng triển khai từ năm 2027

(TBTCO) - Ngày 13/11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Dự thảo được xây dựng, hoàn thiện nhằm bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với Luật hợp nhất sẽ có hiệu lực từ năm ngân sách 2027.
Động lực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Đà Nẵng

Động lực thúc đẩy dòng vốn FDI vào Đà Nẵng

Không chỉ thu hút lượng vốn FDI lớn, Đà Nẵng còn ghi nhận mức giải ngân tăng cao, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thành phố đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Kinh phí có đủ, nhưng đầu tư vào đâu phải hết sức cân nhắc

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định kinh phí cho công nghệ chiến lược được bố trí đủ, nhưng chi thế nào, hiệu quả ra sao là vấn đề phải hết sức tính toán, cân nhắc.
Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

Bộ Tài chính và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng kết nối doanh nghiệp

(TBTCO) - Chiều 12/11/2026, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Văn Sử đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) do Thống đốc Kuroiwa Yuji làm Trưởng đoàn.
Ba điểm nghẽn khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam khó vào chuỗi cung ứng Nhật Bản

Ba điểm nghẽn khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam khó vào chuỗi cung ứng Nhật Bản

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Nhật Bản, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam đứng trước cơ hội mở rộng kết nối với các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, để trở thành nhà cung ứng, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phía Nam vẫn phải giải quyết những hạn chế về tiêu chuẩn sản xuất, nguồn vốn và khả năng tiếp cận nhà mua hàng.
Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử

(TBTCO) - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đưa sản phẩm, dịch vụ vào Danh mục hỗ trợ theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND. Trong giai đoạn đầu, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, khi không còn nguồn ODA giá rẻ như trước, phải tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí vay vốn, rà soát kỹ điều kiện thực hiện. Nguồn vốn cần tập trung vào các dự án lớn, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, không đầu tư dàn trải.
Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần có sự thay đổi từ cả phía cung ứng và tiếp nhận vốn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Huế: Đến cuối tháng 11, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 75 - 80%

Kiến tạo hành lang phát triển, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ vươn tầm

Kiến tạo hành lang phát triển, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ vươn tầm

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Người nộp thuế ngày càng chủ động trong môi trường số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Không giữ ổn định vĩ mô sẽ xói mòn lòng tin, khó huy động nguồn lực

Mục tiêu lợi nhuận biến động mạnh

Mục tiêu lợi nhuận biến động mạnh

Phát triển trái phiếu địa phương cần cung ổn định và cầu dài hạn

Phát triển trái phiếu địa phương cần cung ổn định và cầu dài hạn

Tạo lực đẩy chính sách, tiếp sức doanh nghiệp áp dụng IFRS

Tạo lực đẩy chính sách, tiếp sức doanh nghiệp áp dụng IFRS

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Thái Nguyên tập huấn chính sách thuế mới cho hơn 1.300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Dẫn dắt tài chính, kiến tạo tăng trưởng trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 13/11: Giá heo hơi cả nước tiếp tục đà tăng trên diện rộng

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 14/11: Giá heo hơi quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Từ 1/3/2027: Cho phép thử nghiệm có kiểm soát sản phẩm, dịch vụ chứng khoán mới

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: USD đảo chiều tăng mạnh, tín hiệu Fed nâng lãi suất 50 điểm cơ bản đẩy DXY vượt 103 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 13/11: USD đồng loạt tăng, DXY leo đỉnh 19 tháng khi kỳ vọng Fed nâng lãi suất nóng trở lại

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về việc chậm tiến độ 6 dự án tại sân bay Long Thành

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/11: Vàng thế giới mất hơn 110 USD, vàng trong nước giảm tới 1 triệu đồng/lượng