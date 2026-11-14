DragonIZ Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Ba cam kết gia tăng sức hút Khu công nghiệp DragonIZ

Thông qua hội nghị, DragonGroup hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời giới thiệu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư tại DragonIZ Hà Tĩnh. Đây cũng là cơ hội để dự án tiếp cận những nguồn lực mới, từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh gắn với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững.

Lễ trao biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư vào DragonIZ Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Anh - Tổng giám đốc DragonGroup nhấn mạnh, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng không chỉ là một vùng đất có lợi thế về vị trí và tiềm năng phát triển, mà còn là một không gian có đầy đủ điều kiện để hình thành một hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Về quan hệ tín dụng, lãnh đạo DragonGroup nêu rõ, với các ngân hàng, DragonGroup đều thanh toán đúng và trước hạn và đã đạt uy tín rất cao đối với các ngân hàng. Tập đoàn đã tích lũy tốt về nguồn lực tài chính, về kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, đầu tư và phát triển hạ tầng.

Tại hội nghị, lãnh đạo DragonGroup cũng gửi tới các nhà đầu tư ba cam kết. Một là, đầu tư thực chất, bảo đảm tiến độ và chất lượng hạ tầng. Hai là, đồng hành thực chất, hỗ trợ nhà đầu tư đến cùng.

“Chúng tôi sẽ tổ chức đầu mối hỗ trợ một cửa tại Trung tâm điều hành, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu dự án, lựa chọn vị trí, bố trí mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, đấu nối hạ tầng và chuẩn bị đưa nhà máy vào hoạt động” - Tổng giám đốc DragonGroup nêu rõ.

Ba là, kiên trì định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Đánh giá cao những cam kết của chủ đầu tư, ông Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ tin tưởng, với tiềm năng, lợi thế của địa phương, quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của các cấp, các ngành và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cũng theo ông Thành, trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 12,36%, xếp thứ hai cả nước; công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Tỉnh xác định phát triển đồng bộ hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, gắn với hạ tầng kết nối, logistics và nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Hướng tới dòng vốn chất lượng cao, ưu tiên sản xuất, công nghiệp sạch

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) cũng tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, sự đồng hành của các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nhân Nghệ Tĩnh, sự hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả của chủ đầu tư, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) và VAFIE trong hoạt động xúc tiến đầu tư, Khu công nghiệp DragonIZ sẽ sớm được lấp đầy bằng các dự án công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu, nhà đầu tư tham dự Hội nghị. Ảnh tư liệu.

DragonIZ sở hữu lợi thế kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch và hệ thống logistics của khu vực Bắc Trung Bộ. Khả năng kết nối với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam, sân bay Vinh và các cảng biển trong khu vực, đặc biệt là cảng nước sâu Vũng Áng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, lưu thông hàng hóa và kết nối chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Về định hướng thu hút đầu tư, DragonIZ Hà Tĩnh hướng tới các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí và các lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghệ cao. Định hướng này phù hợp với xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là nghi thức công bố Trung tâm điều hành khu công nghiệp DragonIZ Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối, hỗ trợ và điều phối các hoạt động trong khu công nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và hiệu quả./.