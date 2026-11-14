Thuế - Hải quan

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế

15:34 | 14/11/2026
(TBTCO) - Vừa qua, Thuế TP. Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý thuế với Đoàn công tác thuộc UBND TP. Huế. Đây là dịp để hai địa phương trao đổi thực tiễn, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế.
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Tại buổi hội thảo, Thuế TP. Đà Nẵng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn. Nội dung trao đổi tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, có tác động trực tiếp đến kết quả thu ngân sách và hiệu quả quản lý nhà nước về thuế. Cụ thể, công tác khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước; quản lý các khoản thu từ đất; quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số…

Đối với lĩnh vực quản lý các khoản thu từ đất, hai bên tập trung trao đổi về kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý thông tin địa chính, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu liên thông nhằm hạn chế thất thu, bảo đảm các khoản thu từ đất được quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế với Đoàn công tác UBND TP. Huế
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: CTV.

Trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Thuế TP. Đà Nẵng chia sẻ những giải pháp đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Qua đó, vừa nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế, vừa tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Bên cạnh đó, công tác chống thất thu ngân sách nhà nước được hai bên quan tâm trao đổi sâu, đặc biệt là việc tăng cường quản lý theo nguyên tắc rủi ro, đẩy mạnh phân tích, đối chiếu dữ liệu, nhận diện các lĩnh vực, ngành nghề và nhóm người nộp thuế có nguy cơ cao về thất thu thuế; chú trọng phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại hội thảo là chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Thuế TP. Đà Nẵng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và kết nối dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát nguồn thu; triển khai các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử; đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các nền tảng số. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng cơ quan thuế hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch và hiệu quả./.

Đức Việt
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