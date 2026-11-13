Thuế - Hải quan

Thuế TP. Huế nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
14:24 | 13/11/2026
Lũy kế 10 tháng năm 2026, Thuế TP. Huế thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 11.894 tỷ đồng, đạt 82,7% dự toán pháp lệnh, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu không kể tiền sử dụng đất, số thu đạt 8.814 tỷ đồng, bằng 85% dự toán thành phố giao và tăng 9,4% so với cùng kỳ.
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Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ghi nhận những tín hiệu tích cực

Đánh giá nhiệm vụ công tác thuế 10 tháng, ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, một trong những điểm nhấn trong công tác quản lý thuế của đơn vị là thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.944 tỷ đồng, tăng 17,2%. Kết quả này một lần nữa cho thấy sự đóng góp ngày càng đáng kể của khu vực kinh tế tư nhân vào nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, kết quả thu giữa các khu vực và sắc thuế chưa đồng đều. Một số khoản thu còn đạt thấp so với dự toán. Điều này cho thấy, nhiệm vụ thu ngân sách trong những tháng cuối năm vẫn đặt ra yêu cầu đối với Thuế thành phố phải tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu.

Theo đó, Thuế TP. Huế đã triển khai nhiều biện pháp quản lý thuế, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro thất thu, hoạt động thương mại điện tử, hộ kinh doanh và nâng cao hiệu quả kiểm tra, thu hồi nợ thuế. Đồng thời, đơn vị tăng cường khai thác, đối chiếu dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện tử với thông tin kê khai, nộp thuế trên hệ thống quản lý thuế tập trung.

Thuế TP. Huế nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026
Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Xác định việc hoàn thuế nhanh đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ dòng tiền cho người nộp thuế, vì vậy, thời gian tới, cơ quan Thuế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật.

Tính đến hết tháng 10/2026, cơ quan Thuế đã đưa 414 hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số vào diện rà soát, theo dõi, với doanh thu lũy kế hơn 333 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc quản lý nguồn thu từ hoạt động xây dựng của các nhà thầu ngoài thành phố cũng được tăng cường. Những kết quả này cho thấy, việc khai thác dữ liệu, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và kiểm tra có trọng tâm đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, từng bước kiểm soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.

Kiểm tra thuế được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Trong những tháng cuối năm, Thuế TP. Huế xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán và tăng thu trên 10% so với thực hiện năm 2025.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, lãnh đạo Thuế TP. Huế cho biết, đơn vị tập trung phân tích tiến độ thu theo từng địa bàn, khu vực kinh tế và sắc thuế, xác định rõ những khoản thu còn dư địa, những nguồn thu đạt thấp và nguyên nhân để có biện pháp điều hành phù hợp.

Đối với những lĩnh vực có rủi ro thất thu cao, cơ quan Thuế sẽ tăng cường kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung vào dịch vụ ăn uống, lưu trú, xây dựng tư nhân, vận tải, thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, dịch vụ giải trí và vật liệu xây dựng.

Theo Trưởng Thuế TP. Huế, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu tập trung, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của công chức thuế trong thực thi công vụ, với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Đặc biệt, công tác chống thất thu đối với thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ quan Thuế sẽ phối hợp rà soát các tài khoản bán hàng trực tuyến, hoạt động livestream bán hàng, kinh doanh qua mạng xã hội để đưa vào quản lý theo quy định; đồng thời khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử nhằm phát hiện những trường hợp kê khai doanh thu chưa phù hợp với thực tế.

Cùng với đó, công tác kiểm tra thuế được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, đối tượng có dấu hiệu rủi ro cao. Trong đó, chú trọng rà soát doanh nghiệp thua lỗ kéo dài nhưng có doanh thu biến động bất thường, các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ viện, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý…

Đồng thời, đơn vị còn xác định công tác hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua các hoạt động này, cơ quan Thuế tập trung hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các chính sách thuế mới, chính sách ưu đãi, hạn chế sai sót trong kê khai, nộp thuế và tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Cơ quan Thuế tiếp tục tổ chức đối thoại, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Qua đó, từng bước nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh./.

Đức Việt
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