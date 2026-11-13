Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Đức Thanh

Trải qua hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển kể từ khi thành lập năm 1989, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản…), 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động, đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15/11/1998, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng của Diễn đàn, đưa số thành viên của APEC lên 21 nền kinh tế. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

APEC là diễn đàn quy tụ 15 trên 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của nước ta, chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% đầu tư trực tiếp và hơn 85% du lịch. 13 trong 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà ta đang triển khai/đàm phán là với thành viên APEC. Trong đó, 17 trên tổng số 20 thành viên APEC là đối tác FTA của Việt Nam.

Sau gần 30 năm tham gia APEC (1998 - 2026), Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại APEC có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn.

Cụ thể, Việt Nam tích cực, chủ động tham gia, tạo dấu ấn trong tiến trình hợp tác APEC; là một trong số ít các thành viên 3 lần đăng cai các sự kiện APEC (năm 2006, 2017 và sắp tới là 2027); đóng góp trong công tác điều hành Diễn đàn thông qua đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế (năm 2005 - 2006), Chủ tịch/Phó Chủ tịch nhiều Ủy ban, Nhóm công tác chủ chốt.

Đề xuất, thúc đẩy sáng kiến xây dựng Tầm nhìn APEC 2040, triển khai gần 200 sáng kiến, dự án trị giá gần 20 triệu USD, trong các lĩnh vực hợp tác khác nhau; khu vực tư nhân của Việt Nam tham gia ngày càng tích cực vào kênh hợp tác doanh nghiệp như Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC; Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, góp phần xây dựng chương trình nghị sự APEC ngày càng thiết thực, gắn với doanh nghiệp và người dân.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề là “Xây dựng cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” (Building an Asia - Pacific Community to Prosper Together), với 3 ưu tiên về Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của Diễn đàn, phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC để cụ thể hóa các định hướng, ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2026 thông qua các kênh Hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị SOM; thúc đẩy, lồng ghép các quan tâm của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp…

Việt Nam cũng đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại các Ủy ban, Nhóm công tác APEC trong năm 2026 như Ủy ban chỉ đạo SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (SCSC), Đối tác chính sách về An ninh lương thực (PPFS), Ban điều hành Bộ phận Nghiên cứu APEC (PSU)…

Quan hệ Việt - Trung đạt nhiều tiến triển tích cực

Quan hệ Việt - Trung từ đầu năm 2026 đến nay duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều tiến triển tích cực.

Hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hai nước có nhiều chuyến thăm, làm việc để thúc đẩy cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao.

Giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu được duy trì, nổi bật là tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng - Công an, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10 và Hội nghị cấp Bộ trưởng phòng chống tội phạm lần thứ 9. Hợp tác giữa các địa phương diễn ra sôi động và ngày càng thực chất.

Hợp tác thương mại tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản) với kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; Việt Nam xuất khẩu 70,4 tỷ USD, tăng 14,8%; nhập khẩu 186 tỷ USD, tăng 29%; nhập siêu 115,6 tỷ USD, tăng 39,6%.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt 290 tỷ USD, tăng 39,3%, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 77,5 tỷ USD, tăng 36,2%; nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 212,5 tỷ USD, tăng 40,5%; nhập siêu từ Trung Quốc đạt 134,9 tỷ USD, tăng 43,2%.

Về đầu tư, lũy kế đến cuối tháng 10/2026, Trung Quốc hiện có trên 7.487 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt trên 38,153 tỷ USD, đứng thứ 6/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Riêng trong 10 tháng đầu năm 2026, đầu tư của Trung Quốc đạt trên 5,04 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2025, đứng thứ 4 về tổng vốn đầu tư.

Về hợp tác du lịch, năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3%, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu các thị trường gửi khách đến Việt Nam. 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 4,386 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 1,4% so với cùng kỳ, chiếm 22,5% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hai bên đã thống nhất kế hoạch triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Hai bên duy trì phối hợp, hợp tác tốt tại các cơ chế đa phương theo tinh thần “phối hợp đa phương chặt chẽ hơn”, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN, MLC, WTO.../.