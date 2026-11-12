Thời sự

Tổng thống Cộng hòa Chile sẽ thăm chính thức Việt Nam

15:52 | 12/11/2026
(TBTCO) - Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15/11.
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Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 12/11 thông tin, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17/11/2026.

Tổng thống Cộng hòa Chile sẽ thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast. Nguồn: BNG

Theo số liệu của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, GDP Chile năm 2020 giảm -5,8%; tuy nhiên, đã tăng trở lại 11,2% trong năm 2021. Các năm sau, GDP Chile tăng trưởng thấp (tăng trưởng 2,2% năm 2022; 0,5% năm 2023, 2,6% năm 2024, 2,5% năm 2025) và được IMF dự báo tăng trưởng khoảng 1,8% trong năm 2026.

Chile giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đồng lithium, diêm tiêu, sắt, than, gỗ và tài nguyên biển; đứng đầu thế giới về sản xuất bột cá; có nền kinh tế phát triển và thể chế tài chính mạnh. Xuất khẩu đóng góp gần 1/3 tổng GDP.

Chile chủ trương đẩy mạnh tự do hóa thương mại, trở thành một trong những nước ký FTA nhiều nhất trên thế giới (35 FTA với 65 nền kinh tế). Chile xuất khẩu các mặt hàng chính là đồng, hóa chất, rượu, hoa quả, thủy sản... chủ yếu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Brazil; nhập khẩu các mặt hàng chính như dầu khí, hóa chất, thiết bị điện và viễn thông, máy móc công nghiệp... chủ yếu từ Mỹ, Trung Quốc, Argentina và Brazil.

Chile thực hiện chính sách đối ngoại mở, cân bằng với các khu vực châu Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu; thúc đẩy thương mại tự do và hoạt động tích cực trong các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế; là thành viên Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC), Liên minh Thái Bình Dương (AP) và là thành viên liên kết Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)./.

Hà My
Từ khóa:
Tổng thống Cộng hòa Chile Tổng thống Chile José Antonio Kast Tổng thống Chile thăm Việt Nam

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