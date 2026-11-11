Thời sự

Đề xuất điều chỉnh 40,06 km² thuộc Phú Thọ về Hà Nội quản lý

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
14:58 | 11/11/2026
(TBTCO) - Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý. Phần điều chỉnh này gồm toàn bộ phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km² diện tích tự nhiên vùng đệm.
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Chiều ngày 11/11, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Thống nhất quản lý phần diện tích Vườn quốc gia và vùng đệm

Theo tờ trình của Chính phủ, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch có liên quan sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết; giao các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Đề xuất điều chỉnh 40,06 km² thuộc Phú Thọ về Hà Nội quản lý
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình của Chính phủ.

Về cơ sở thực tiễn, Chính phủ cho biết, Vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích 97,02 km², trong đó 25,29 km², chiếm 26,07%, thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Vườn quốc gia đã được chuyển giao về UBND thành phố Hà Nội quản lý, song quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh toàn bộ phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km² diện tích tự nhiên vùng đệm về thành phố Hà Nội quản lý để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt. Từ các cơ sở này, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ là cần thiết.

Về phương án, Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý. Theo dự thảo Nghị quyết, phần diện tích điều chỉnh gồm: 21,71 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của xã Thịnh Minh; 7,42 km² diện tích tự nhiên của xã Lương Sơn và 10,93 km² diện tích tự nhiên của phường Kỳ Sơn.

Sau điều chỉnh, thành phố Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người. Cả hai tỉnh, thành phố không thay đổi về số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Tờ trình cũng nêu rõ, giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Về điều kiện, việc điều chỉnh đã bảo đảm các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Riêng điều kiện phù hợp quy hoạch tại điểm a, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Đề xuất điều chỉnh 40,06 km² thuộc Phú Thọ về Hà Nội quản lý
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên họp chiều 11/11.

Về tiêu chuẩn, thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên biến động không quá 20%, do vậy không phải đánh giá tiêu chuẩn của thành phố và tỉnh.

Chính phủ cho biết hồ sơ Đề án và trình tự, thủ tục lập hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. UBND hai địa phương đã xây dựng Đề án và lấy ý kiến nhân dân, đạt tỷ lệ đồng thuận cao (thành phố Hà Nội đạt 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt 97,10%).

Khẩn trương điều chỉnh quy hoạch

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Căn cứ hồ sơ do Chính phủ trình, Ủy ban nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng điều kiện bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”.

Đề xuất điều chỉnh 40,06 km² thuộc Phú Thọ về Hà Nội quản lý
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai, kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm tính chính xác, khách quan của số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau này.

Theo dự thảo Nghị quyết, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, ngoài các chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn Hà Nội, các chế độ, chính sách đang thực hiện đối với khu vực được điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội tiếp tục được thực hiện cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với văn bản, giấy tờ liên quan đến khu vực được điều chỉnh đã được ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết có hiệu lực mà chưa hết hiệu lực hoặc thời hạn sử dụng, dự thảo quy định tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi.

Hoàng Yến
Từ khóa:
điều chỉnh địa giới tỉnh phú thọ vườn quốc gia ba vì

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