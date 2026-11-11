Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 10 tháng đạt hơn 69.000 tỷ đồng

Một số khoản thu chủ yếu đã đạt và vượt dự toán

Báo cáo của Thuế TP. Đà Nẵng cho thấy, một số khoản thu chủ yếu đã đạt và vượt dự toán bình quân chung. Cụ thể, thu thuế giá trị gia tăng được 10.588 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán; thuế tiêu thụ đặc biệt được 13.218 tỷ đồng, đạt 99,2%; thuế thu nhập doanh nghiệp được 7.712 tỷ đồng, đạt 118,1%; thu phí, lệ phí được 1.162 tỷ đồng, đạt 101%...

Trong đó, riêng các khoản thu về đất, lũy kế tiền sử dụng đất được 16.900 tỷ đồng, đạt 228,4% dự toán, tăng 281,5%; tiền thuê mặt đất, mặt nước được 10.289 tỷ đồng, đạt 205,8% dự toán, tăng 491,2%. Đây là nguồn đóng góp lớn vào kết quả vượt dự toán chung.

Đánh giá nhiệm vụ công tác thuế 10 tháng, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, nhìn chung, kết quả thu ngân sách 10 tháng năm 2026 vượt dự toán, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hoàn thuế và chuẩn hóa dữ liệu tiếp tục được triển khai; công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế vượt nhiệm vụ tổng thể được giao. Các kết quả này tạo cơ sở để tập trung thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đáng chú ý, trong tháng 10, đơn vị đã thực hiện 29 bài viết trên trang thông tin điện tử, 491 bài Zalo, 115 bài fanpage, 5 bài TikTok; tổ chức 8 hội nghị tập huấn, đối thoại với 320 người tham dự; trả lời đúng hạn 100% trong 21 văn bản vướng mắc chính sách, hỗ trợ trực tiếp 11.615 lượt và qua điện thoại 11.258 lượt. Lũy kế 10 tháng, có 47.590 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 8% so với cuối năm 2025.

Tính đến ngày 26/10, Thuế thành phố đã ban hành 358 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền 2.104 tỷ đồng, bằng 91% dự toán hoàn thuế năm. Đồng thời, hoàn thuế thu nhập cá nhân tiếp nhận 48.110 hồ sơ, đã xử lý 48.061 hồ sơ; trong đó hoàn 44.817 hồ sơ với 175,556 tỷ đồng, còn 49 hồ sơ đang xử lý.

Đẩy nhanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, nhất là kế hoạch định danh

Theo ông Toàn, công tác kiểm tra thuế luôn được chú trọng, theo đó, công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong tháng 10 đã hoàn thành 299 cuộc, kiến nghị xử lý 750,3 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đã thực hiện 1.893 cuộc, đạt 107,74% nhiệm vụ được giao; kiến nghị xử lý 2.592,4 tỷ đồng, gồm truy thu, truy hoàn và phạt 415,3 tỷ đồng, giảm lỗ 1.874,7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 38,2 tỷ đồng và số thuế không được hoàn 264 tỷ đồng.

Đồng thời, về quản lý dữ liệu, rủi ro hóa đơn và hộ kinh doanh, đến 25/10, Thuế thành phố quản lý 127.390 hộ kinh doanh; 121.231 hộ cài đặt, sử dụng eTax Mobile, đạt 95,17%; 19.644/20.994 hộ đã thông báo doanh thu, đạt 93,57%. Theo đó, số thu hộ kinh doanh đạt 915,584 tỷ đồng, đạt 207,58% dự toán.

Theo Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng, về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đến ngày 31/10, thu hồi nợ thuế của năm trước chuyển sang được 2.992 tỷ đồng. Trong tháng 10, đơn vị đã ban hành 3.207 lượt quyết định cưỡng chế với tổng số tiền 513,916 tỷ đồng; thông báo tạm hoãn xuất cảnh 1.540 trường hợp.

Còn về chuẩn hóa sử dụng đất phi nông nghiệp, đã cập nhật 647.458 tờ khai, đạt 100%; rà soát 284.341 chứng từ, đạt 100% khối lượng; trong đó, chuyển 68.382 hồ sơ sai khác thông tin để phối hợp xác minh.

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị tập trung phân tích, điều hành thu, khai thác nguồn thu còn dư địa, theo dõi sát các sắc thuế chưa đạt tiến độ; tăng cường quản lý nguồn thu từ đất, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán năm 2026. Đẩy mạnh thu hồi nợ có khả năng thu, nợ lớn, nợ kéo dài; phân loại, xử lý nợ sai, nợ ảo và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

Cùng với đó, đẩy nhanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, nhất là kế hoạch định danh; tăng cường kiểm tra doanh nghiệp, ngành nghề có rủi ro cao; đôn đốc thu nộp các khoản qua kiểm tra. Tiếp tục kiểm soát hóa đơn điện tử theo 9 tiêu chí và cảnh báo hệ thống, xử lý dứt điểm các danh sách tồn đọng…