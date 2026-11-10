Thuế - Hải quan

Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
17:46 | 10/11/2026
(TBTCO) - Trước kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam về thiết lập cơ chế “Luồng xanh” cho nông sản tươi, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị ưu tiên thông quan nhanh trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ; hạn chế ùn tắc, bảo đảm chất lượng hàng hóa và giảm chi phí cho doanh nghiệp.
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Ưu tiên thông quan trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính

Cụ thể, ngày 10/11/2026, Cục Hải quan có văn bản số 24050/CHQ-GSQL trả lời kiến nghị của Hiệp hội Rau quả Việt Nam liên quan đến việc thiết lập cơ chế “Luồng xanh” thông quan nông sản tươi.

Kiến nghị này được Hiệp hội nêu tại cuộc họp ngày 25/9/2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì.

Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày
Hải quan ưu tiên thông quan nhanh nông sản xuất khẩu trong ngày. Ảnh: HQKV6

Theo Cục Hải quan, pháp luật hải quan hiện hành đã có quy định tạo thuận lợi, ưu tiên làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu là nông, lâm, thủy sản. Việc phân luồng thông quan được thực hiện trên cơ sở đánh giá rủi ro theo quy định của Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, để rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi cho nông sản xuất khẩu, từ ngày 15/7/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 18837/CHQ-GSQL chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là tạo điều kiện tối đa, thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu là nông, lâm, thủy sản tại địa bàn quản lý, kể cả ngoài giờ hành chính.

Các đơn vị Hải quan được yêu cầu bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục và giám sát hàng hóa ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ; kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Cục Hải quan để được hướng dẫn, tránh để thủ tục bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu.

Cùng với đẩy nhanh thủ tục, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại cửa khẩu bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu. Đây là giải pháp quan trọng đối với nông sản tươi, giúp hạn chế tác động của thời gian chờ đợi đến chất lượng hàng hóa.

Tháo gỡ vướng mắc tại cửa khẩu

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin và khuyến cáo cho doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tiết giao thông, bảo đảm phương tiện ra vào cửa khẩu thông suốt, không để ùn tắc ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.

Đối với hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc, các đơn vị Hải quan cần duy trì trao đổi thường xuyên với Hải quan cửa khẩu phía bạn để xử lý vướng mắc giữa hai bên; kịp thời thông báo những thay đổi trong chính sách quản lý, kiểm tra của Hải quan Trung Quốc để doanh nghiệp chủ động thực hiện.

Đáng chú ý, với những lô hàng đã xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc, trường hợp doanh nghiệp đề nghị tái nhập, cơ quan Hải quan phải ưu tiên, tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng thủ tục.

Cục Hải quan đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu hoặc kéo dài thời gian thông quan, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Với các giải pháp đã được chỉ đạo, ngành Hải quan hướng tới giảm thời gian chờ đợi tại cửa khẩu, bảo đảm hàng nông sản tươi được xuất khẩu thuận lợi, hạn chế rủi ro suy giảm chất lượng và chi phí logistics cho doanh nghiệp.
Song Linh
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