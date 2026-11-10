Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XIV chú trọng kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có rủi ro cao

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
13:51 | 10/11/2026
(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng cường rà soát các mặt hàng xuất nhập khẩu có nguy cơ sai phạm về mã số, trị giá, xuất xứ và chính sách thuế. Trong kỳ (từ ngày 15/9 đến 14/10/2026), đơn vị đã xử lý hơn 9.100 tờ khai hải quan, đồng thời thực hiện 26 lượt tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm.
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Theo Chi cục Hải quan khu vực XIV, công tác quản lý rủi ro được triển khai theo Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro năm 2026 và Kế hoạch kiểm soát rủi ro trọng tâm năm 2026. Trọng tâm là thu thập, cập nhật thông tin về tờ khai hủy, sửa; thông tin vi phạm; doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, doanh nghiệp bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh để phục vụ đánh giá mức độ tuân thủ.

Cùng với đó, Chi cục phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan; rà soát, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan do Cục Hải quan ban hành. Các tờ khai cần chuyển luồng cũng được rà soát theo quy định.

Trong kỳ từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, Chi cục xử lý 9.113 tờ khai hải quan. Trong đó, có 6.434 tờ khai luồng xanh, chiếm 70,6%; 2.461 tờ khai luồng vàng, chiếm 27,01% và 218 tờ khai luồng đỏ, chiếm 2,39%. Lũy kế từ đầu năm, đơn vị xử lý 84.448 tờ khai, gồm 57.727 tờ khai luồng xanh, 24.847 tờ khai luồng vàng và 1.874 tờ khai luồng đỏ.

Đối với công tác chuyển luồng, trong kỳ, Chi cục thực hiện chuyển luồng 7 tờ khai, tăng 5 tờ khai so với tháng trước. Số tờ khai chuyển luồng tăng chủ yếu do có thêm các trường hợp phải thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quy định. Lũy kế từ đầu năm, có 47 tờ khai được chuyển luồng; qua hoạt động này không phát hiện vụ việc vi phạm.

Song song với việc kiểm soát rủi ro trong khâu thông quan, Chi cục tiếp tục rà soát, phân tích các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh để kịp thời nhận diện dấu hiệu vi phạm, làm cơ sở lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan.

Trọng tâm phân tích là các mặt hàng nhập khẩu có trị giá lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro về mã số, trị giá, xuất xứ, chính sách quản lý và chính sách thuế. Chi cục đồng thời thu thập, tổng hợp thông tin về doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn từ các hệ thống nghiệp vụ và những nguồn thông tin khác.

Trong kỳ, Chi cục ban hành 3 quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, gồm 1 cuộc kiểm tra theo kế hoạch trên cơ sở đánh giá rủi ro, mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và 2 cuộc kiểm tra ngoài kế hoạch theo dấu hiệu vi phạm. Lũy kế, đơn vị đã ban hành quyết định và tổ chức thực hiện 16 cuộc kiểm tra sau thông quan.

Qua kiểm tra, Chi cục phát hiện một số doanh nghiệp khai sai mã số, trị giá, xuất xứ và số lượng hàng hóa nhập khẩu. Một số trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về bảo quản hàng hóa, lưu trữ hồ sơ hải quan; vi phạm quy định quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Các doanh nghiệp đã chấp hành quyết định xử lý và khắc phục vi phạm theo quy định.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, giám sát trong quá trình làm thủ tục hải quan, Chi cục cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong kỳ, lực lượng Hải quan thực hiện 26 lượt tuần tra; lũy kế đạt 563 lượt, bằng 112,6% chỉ tiêu Cục Hải quan giao. Qua công tác kiểm soát, phát hiện 2 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá tang vật 25,7 triệu đồng./.

Lạc Nguyên
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Chi cục Hải quan khu vực XIV kiểm soát hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu kiểm soát hàng hóa Kiểm soát thông quan

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