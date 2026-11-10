Đề xuất quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi 3 tầng, rộng 267 ha, kết nối ba hệ thống đường sắt

Ảnh minh họa khu vực đón tiễn hành khách tại Tổ hợp ga Ngọc Hồi (ảnh: Vinhomes).

Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban quản lý dự án Thăng Long, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Công ty cổ phần Vinhomes rà soát, cho ý kiến đối với hồ sơ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi.

Đầu mối giao thông đường sắt lớn

Trước đó, Công ty cổ phần Vinhomes đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tham gia cuộc họp liên ngành ngày 5/11/2026, nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung quy hoạch trước khi báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Theo thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi, do Vinhomes tổ chức lập và Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị thực hiện tư vấn, phạm vi nghiên cứu nằm trên địa bàn xã Ngọc Hồi, TP. Hà Nội, có tổng diện tích khoảng 2,67 triệu m², tương đương 267 ha.

Hồ sơ xác định hai khu chức năng, gồm khu vực ga rộng 152,2 ha và khu phát triển TOD rộng 114,9 ha, với quy mô dân số dự kiến 56.721 người; các chỉ tiêu TOD tuân thủ quy hoạch chi tiết Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Trọng tâm đồ án là hình thành đầu mối giao thông đa phương thức phía Nam Thủ đô, tích hợp đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội, trong đó dự kiến kết nối 5 tuyến metro số 1, 3, 6, 12 và 13.

Hồ sơ dự kiến bố trí ga của 5 tuyến metro số 1, 3, 6, 12 và 13 tại tầng hầm 1, cùng các đường đỗ, đường dồn tàu, đường tránh và thiết bị rửa toa xe. Cốt mặt đất là hành lang công cộng kết nối quảng trường phía Đông và phía Tây.

Theo phương án kiến trúc minh họa, tầng nổi thứ nhất dành cho dịch vụ hành khách, tầng nổi thứ hai bố trí ke ga đường sắt quốc gia và đường sắt tốc độ cao; các tầng trên dành cho dịch vụ, hành chính và đào tạo. Phân tầng chức năng nhằm thuận tiện trung chuyển và bảo đảm an toàn khai thác.

Khu đường sắt quốc gia dự kiến có ga hành khách, đường đón gửi, bãi đỗ tàu và xưởng bảo dưỡng. Đường sắt tốc độ cao được bố trí ga, khu đỗ tàu, đường chạy thử, xưởng bảo dưỡng, kho bãi và các hạng mục kỹ thuật.

Về nhu cầu vận tải, thuyết minh đưa ra dự báo lượng hành khách đường sắt tốc độ cao đạt khoảng 34 triệu lượt năm 2040 và 62 triệu lượt năm 2050; đường sắt quốc gia đạt khoảng 19,4 triệu lượt năm 2050. Riêng 5 tuyến đường sắt đô thị được dự báo phục vụ khoảng 247.500 lượt khách mỗi ngày.

Tổ hợp ga được định hướng kết nối Quốc lộ 1A, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; nội khu bố trí quảng trường, điểm đón trả khách, bãi đỗ xe và không gian đi bộ để kết nối đường sắt với xe buýt, đường bộ.

Quy hoạch gần 115 ha phát triển TOD

Trong 152,2 ha khu vực ga, Vinhomes đề xuất dành khoảng 109,9 ha được bố trí cho đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, gồm nhà ga, depot và đường ray; gần 15,45 ha dành cho cây xanh cảnh quan, khoảng 11,12 ha cho bãi đỗ xe và gần 14,98 ha cho giao thông.

Mật độ xây dựng tối đa tại khu đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật được đề xuất là 60%. Khu phát triển TOD rộng khoảng 114,9 ha được bố trí các chức năng nhà ở, thương mại, trường học, y tế, văn hóa, thể thao và cây xanh công cộng.

Đáng chú ý, đất chung cư và chung cư hỗn hợp chiếm khoảng 43,16 ha, các công trình được xác định chiều cao tối đa 35 tầng; đất cây xanh công cộng khoảng 16,21 ha và đất giáo dục khoảng 10,94 ha.

Tổ hợp ga được định hướng gắn với Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, phục vụ cư dân và người tham dự sự kiện thể thao, văn hóa, đồng thời hỗ trợ phát triển đô thị phía Nam Thủ đô.

Hiện trạng khu nghiên cứu có 40,13% đất nông nghiệp và 27,15% diện tích ao hồ, đầm, đặt ra yêu cầu xử lý nền đất yếu tại vùng trũng, tiêu thoát nước và giải phóng mặt bằng.

Về nguồn vốn, thuyết minh đề cập phương án đầu tư trực tiếp đối với các dự án thành phần và dự kiến cơ cấu huy động 15% vốn tự có, 85% vốn vay; phương án chi tiết sẽ được nghiên cứu ở các bước tiếp theo. Hồ sơ chưa đưa ra tổng mức đầu tư chung của toàn bộ tổ hợp.

Đối với hạ tầng giao thông, phương án quy hoạch xác định tuyến Vành đai 3,5 ở phía Bắc tổ hợp ga có mặt cắt ngang rộng 80 m; tuyến đường chính đô thị phía Nam rộng 54 m, trong khi các tuyến đường khu vực được bố trí với mặt cắt từ 19 - 40 m, kết hợp mạng lưới đường nội bộ nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận và kết nối giữa các khu chức năng.

Cùng với hệ thống đường bộ, đồ án còn định hướng phát triển không gian ngầm, bao gồm các công trình công cộng, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Phạm vi xây dựng ngầm, vị trí lối lên xuống tầng hầm sẽ tiếp tục được xác định cụ thể trong các bước tiếp theo, phù hợp với điều kiện địa chất, thủy văn và yêu cầu vận hành của từng công trình.

Về tổ chức thực hiện, hồ sơ đề xuất UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm tổ chức đầu tư, quản lý, kinh doanh công trình; tùy điều kiện và năng lực, có thể thành lập Ban quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án trong quá trình triển khai xây dựng.