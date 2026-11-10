Tài chính

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Đức Minh

Đức Minh

Minhtbtc@gmail.com; nguyenducminh-tbtc@mof.gov.vn
10:55 | 10/11/2026
Từ ngày 5/11 - 10/11/2026, Bộ Tài chính đã tổ chức chương trình tiếp xúc với các nhà đầu tư không kèm phát hành (Non-Deal Roadshow – NDR) tại Nhật Bản. Hoạt động diễn ra bên lề chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tiếp nối chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ vào tháng 10/2026.
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Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã triển khai hàng loạt buổi làm việc chuyên sâu với các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty quản lý tài sản và doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản. Đồng thời, Đoàn đã chào xã giao và trao đổi chiến lược với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) cùng Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Kỳ vọng vào Trái phiếu Samurai và lộ trình nâng hạng tín nhiệm

Tại các phiên tiếp xúc, trọng tâm thảo luận giữa hai bên xoay quanh kế hoạch huy động vốn quốc tế của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là khả năng phát hành trái phiếu bằng đồng Yên Nhật (trái phiếu Samurai). Các nhà đầu tư Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm lớn về quy mô, kỳ hạn, thời điểm chào bán cũng như lợi suất phát hành dự kiến.

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản
Tại trụ sở Ngân hàng Mizuho, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam làm việc các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty quản lý tài sản và doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản. Ảnh: Quốc Phi

Một yếu tố then chốt được giới đầu tư Nhật Bản nhấn mạnh là vai trò bảo lãnh của JBIC. Việc JBIC tham gia bảo lãnh được xem là cơ chế hỗ trợ quan trọng, tạo nền tảng niềm tin để các tổ chức tài chính Nhật Bản xem xét giải ngân, đặc biệt đối với đợt phát hành trái phiếu Samurai đầu tiên của Việt Nam.

Chương trình nhằm tìm hiểu khả năng phát hành trái phiếu Chính phủ Việt Nam trên thị trường Nhật Bản, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng tài chính quốc tế.

Bên cạnh cơ chế bảo lãnh, lộ trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia hướng tới mức Xếp hạng Đầu tư (Investment Grade) trước năm 2030 cũng là điểm thu hút sự chú ý. Đại đa số các nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm đến các kỳ hạn 3 - 5 năm, một số tổ chức có thể xem xét kỳ hạn dài hơn nếu Việt Nam có cơ chế bảo lãnh phù hợp.

Đánh giá cao tăng trưởng kinh tế vĩ mô và động lực trung, dài hạn

Đại diện các định chế tài chính Nhật Bản dành nhiều đánh giá tích cực cho sự vững vàng của kinh tế Việt Nam những năm qua. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn kéo theo những biến động trên thị trường tài chính, việc Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định khẳng định tính hiệu quả và linh hoạt trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.

Giới đầu tư Nhật Bản phân tích sâu các động lực tăng trưởng trung và dài hạn của Việt Nam, bao gồm: đầu tư công, dòng vốn FDI, công nghiệp chế biến - chế tạo, khu vực kinh tế tư nhân và hoạt động đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng dữ liệu và các dự án hạ tầng giao thông - năng lượng trọng điểm nhận được sự quan tâm lớn.

Các chủ đề mang tính kỹ thuật khác cũng được phía bạn trao đổi thẳng thắn như: công tác điều hành tỷ giá, quy mô dự trữ ngoại hối, tác động tiềm ẩn từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, sự hồi phục của thị trường bất động sản và mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Quốc Phi

Kỷ luật tài khóa và tính bền vững của nợ công

Quan tâm đến tính minh bạch và an toàn vốn, các tổ chức đầu tư Nhật Bản đề nghị làm rõ khuôn khổ tài khóa, cơ cấu các nguồn huy động vốn, nghĩa vụ trả nợ trung hạn và tác động của chuỗi dự án hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2026–2030 đối với nhu cầu vay nợ cũng như tính bền vững của nợ công.

Một số định chế tài chính cũng tìm hiểu về cơ chế và khả năng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, nhất là các đô thị lớn có nhu cầu vốn hạ tầng cao như Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước tiến tín nhiệm từ R&I và cam kết đồng hành của JBIC

Ngày 10/11/2026, Đoàn công tác đã có buổi làm việc quan trọng với R&I. Buổi trao đổi diễn ra ngay sau mốc sự kiện ngày 8/10/2026, khi R&I chính thức nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB- (Triển vọng Ổn định). Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt mốc Xếp hạng Đầu tư (Investment Grade) theo đánh giá của R&I.

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản
Các nhà đầu tư Nhật Bản phân tích sâu các động lực tăng trưởng trung và dài hạn của Việt Nam. Ảnh: Quốc Phi

Theo R&I, việc nâng hạng là sự ghi nhận khách quan đối với tiềm năng tăng trưởng cao, nỗ lực cải cách thể chế của Chính phủ, dư địa tài khóa dồi dào và khả năng kháng chịu của nền kinh tế Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài. Tổ chức này nhận định mức BBB- mới chỉ là điểm khởi đầu, hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục cải thiện nếu các nền tảng vĩ mô được duy trì vững chắc. Đánh giá của R&I được coi là “tấm hộ chiếu” tham chiếu quan trọng cho các nhà đầu tư Nhật Bản khi xem xét đầu tư vào trái phiếu Việt Nam.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với JBIC, Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam. JBIC sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác huy động vốn trên thị trường toàn cầu, hỗ trợ Việt Nam đa dạng hóa kênh huy động, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực quản trị rủi ro tài chính.

Mở rộng hợp tác và đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế

Kết quả của chuỗi hoạt động NDR tại Nhật Bản thể hiện sự quan tâm tích cực của giới đầu tư Nhật Bản đối với triển vọng kinh tế Việt Nam cũng như khả năng tham gia thị trường vốn của Chính phủ với tư cách là nhà phát hành trái phiếu quốc tế.

Thông qua đối thoại trực tiếp, Việt Nam đã nắm bắt cụ thể các yêu cầu của thị trường về chỉ số tín nhiệm, cơ chế bảo lãnh trái phiếu Samurai, mức lợi suất và cơ cấu kỳ hạn phù hợp.

Chương trình NDR không chỉ góp phần gia tăng tính minh bạch thông tin mà còn mở ra bước tiến mới trong hợp tác tài chính Việt Nam – Nhật Bản, phục vụ hiệu quả cho việc nghiên cứu, xây dựng phương án huy động vốn tối ưu, từng bước mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế cho Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đức Minh
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