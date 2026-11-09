Tài chính

Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại

22:22 | 09/11/2026
(TBTCO) - Chiều tối ngày 9/11/2026, tại Tokyo, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn cùng với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko đã trao các văn kiện hợp tác.
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Các văn kiện hợp tác được trao gồm: Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản vay ODA cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật.

Hiệp định khung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản tại Việt Nam.

Thỏa thuận vay giữa Chính phủ Việt Nam và JICA cho dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3.

Việt Nam và Nhật Bản trao 3 văn kiện hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong số 3 văn kiện hợp tác trên, có 2 văn kiện cam kết vốn cho các dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật và dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 với tổng trị giá hơn 43,1 tỷ Yên. Đây là 2 dự án được Chính phủ hai nước đặc biệt coi trọng.

Trong đó, dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai nước; góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 là một trong những dự án năng lượng trọng điểm, góp phần bổ sung nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đơn giản hóa và thúc đẩy các thủ tục liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, dự án viện trợ của Nhật Bản tại Việt Nam.

Việc ký kết và trao các văn kiện lần này tiếp tục khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Nhật Bản, các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam để thúc đẩy triển khai hiệu quả các văn kiện đã được ký và trao trong chuyến thăm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới./.

Đức Minh
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