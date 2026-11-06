Dự kiến miễn thuế hơn 2.000 tỷ đồng/năm cho các cơ sở giáo dục phi lợi nhuận

Sáng 6/11, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bổ sung các chính sách thúc đẩy giáo dục phát triển

Giải trình ý kiến các đại biểu về việc phân biệt thế nào khi thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ cơ quan thuế thực hiện chức năng thu thuế. Còn việc xác định thế nào là cơ sở giáo dục tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định trong Luật Giáo dục. Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền xác định đây là cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

“Trong luật đã quy định rất rõ, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để thực hiện việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở này, như vậy bảo đảm “đúng vai, thuộc bài”", Bộ trưởng giải thích.

Ước tính khi luật ban hành, mỗi năm các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng này sẽ được miễn thuế khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Với quan điểm xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách để thúc đẩy giáo dục phát triển.

Cùng với chính sách ưu đãi thuế cho cơ sở giáo dục, Bộ trưởng cũng cho biết chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở y tế là sự thể hiện quyết tâm rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, góp phần chăm sóc học sinh và người bệnh.

Về cách xác định thu nhập được ưu đãi, Bộ trưởng nêu rõ, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định các khoản thu nhập được áp dụng chính sách ưu đãi thuế phải được hạch toán riêng để bảo đảm được miễn, giảm thuế.

Đối với ý kiến của đại biểu Tô Ái Vang (đoàn Cần Thơ) về việc bảo đảm chi phí tuân thủ phù hợp, Bộ trưởng cho biết, vấn đề này đã được quan tâm từ khi thảo luận Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mục tiêu cố gắng giảm thiểu chi phí tuân thủ của người nộp thuế xuống mức thấp nhất.

Theo giải trình của Bộ trưởng, quy định cho phép tính theo hai cách: dựa trên thu nhập, tức doanh thu trừ chi phí; hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Trong đó, tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu là phương pháp đơn giản hơn, áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ. Phương pháp này hiện áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng. Tại dự thảo luật lần này, ngưỡng doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng.

“Quy định này đáp ứng nguyện vọng của hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm chi phí tuân thủ thấp hơn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đất bỏ hoang xác định theo chính sách pháp luật về đất đai

Một vấn đề khác trong dự thảo rất được đại biểu quan tâm là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đây là nội dung đã được cân nhắc, trao đổi rất kỹ trong Chính phủ.

Khi triển khai chính sách, cơ quan thuế có trách nhiệm thu thuế, đất bỏ hoang sẽ áp dụng thuế; còn việc xác định thế nào là đất bỏ hoang phải được định nghĩa trong pháp luật về đất đai. Việc xác định diện tích cụ thể và tình trạng thửa đất bỏ hoang được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và đất đai, dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dữ liệu dân cư đang được đẩy mạnh kết nối.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

“Hai cơ quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau để xác định chính xác, đảm bảo đúng mục đích, tránh tình trạng lạm dụng, trốn thuế, lậu thuế cũng như lạm dụng khoản thu thuế”, Bộ trưởng nêu rõ yêu cầu.

Liên quan đến ý kiến của đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP. Hồ Chí Minh) và một số đại biểu về chính sách miễn, giảm thuế cho hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ trưởng cho biết, khoản 5 Điều 15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã có quy định về nội dung này.

Đối với đề xuất của đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn Hải Phòng) về ưu đãi thuế cho công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sớm trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng về thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó sẽ quy định đầy đủ các chính sách ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến khi xem xét Nghị quyết này.

Bộ trưởng cũng khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng tại phiên thảo luận để hoàn thiện dự thảo Luật./.