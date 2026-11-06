Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 5/11 quay đầu tăng sau khi giảm liên tiếp từ đầu tuần. Kết thúc phiên giao dịch 5/11, giá dầu Brent tăng 3,88%, lên mức 98,29 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2,72%, chốt phiên ở mức 90,52 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó (4/11), giá của cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều giảm hơn 8%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Đầu phiên giao dịch ngày 6/11, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 98,29 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 91,38 USD/thùng, tăng 0,95% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch 5/11, sau khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này khiến giới đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, đồng thời cân nhắc khả năng các bên tiến tới thỏa thuận ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Giá dầu thế giới ngày 6/11 tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Ảnh: TL.

Ngày 5/11, Saudi Arabia đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bên bờ Biển Đỏ, khi lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Sau đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay King Fahd tại thành phố Dammam của Saudi Arabia.

Cũng trong ngày 5/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy trong hai vụ việc riêng biệt sau khi tìm cách di chuyển qua các tuyến đường mà Tehran coi là trái phép tại eo biển Hormuz.

Trước đó, giá dầu giảm sâu sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy đảng Dân chủ đã giành được những thắng lợi quan trọng, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng chính quyền của Tổng thống Donald Trump chịu thêm sức ép chính trị để tìm kiếm giải pháp kết thúc xung đột với Iran.

Giới phân tích nhận định nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Không chỉ tại Trung Đông, xung đột giữa Nga và Ukraine cũng tác động đến triển vọng nguồn cung năng lượng.

Ukraine đã tiến hành lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Việc này làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất khẩu dầu diesel của Moscow theo thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.