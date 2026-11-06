Thị trường

Giá dầu thế giới ngày 6/11 tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
09:37 | 06/11/2026
(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế tăng do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 98,29 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 91,38 USD/thùng, tăng 0,95%
aa

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 5/11 quay đầu tăng sau khi giảm liên tiếp từ đầu tuần. Kết thúc phiên giao dịch 5/11, giá dầu Brent tăng 3,88%, lên mức 98,29 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2,72%, chốt phiên ở mức 90,52 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó (4/11), giá của cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều giảm hơn 8%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Đầu phiên giao dịch ngày 6/11, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 98,29 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 91,38 USD/thùng, tăng 0,95% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch 5/11, sau khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này khiến giới đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, đồng thời cân nhắc khả năng các bên tiến tới thỏa thuận ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Giá dầu thế giới ngày 6/11 tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung
Giá dầu thế giới ngày 6/11 tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Ảnh: TL.

Ngày 5/11, Saudi Arabia đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bên bờ Biển Đỏ, khi lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Sau đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay King Fahd tại thành phố Dammam của Saudi Arabia.

Cũng trong ngày 5/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy trong hai vụ việc riêng biệt sau khi tìm cách di chuyển qua các tuyến đường mà Tehran coi là trái phép tại eo biển Hormuz.

Trước đó, giá dầu giảm sâu sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy đảng Dân chủ đã giành được những thắng lợi quan trọng, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng chính quyền của Tổng thống Donald Trump chịu thêm sức ép chính trị để tìm kiếm giải pháp kết thúc xung đột với Iran.

Giới phân tích nhận định nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Không chỉ tại Trung Đông, xung đột giữa Nga và Ukraine cũng tác động đến triển vọng nguồn cung năng lượng.

Ukraine đã tiến hành lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Việc này làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất khẩu dầu diesel của Moscow theo thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Văn Nam
Từ khóa:
giá dầu thế giới gián đoạn nguồn cung dầu giá dầu Brent và WTI tấn công tàu chở dầu Trung Đông xung đột Mỹ Israel Iran tình hình xuất khẩu dầu Saudi Arabia cuộc tấn công lực lượng Houthi Yemen vụ cháy tàu chở dầu eo biển Hormuz xung đột Nga Ukraine và nguồn cung dầu giá dầu thô và đậu tương tăng lực lượng Houthi eo biển Hormuz

Bài liên quan

Giá xăng dầu thế giới và trong nước ngày 4/11 tăng giảm đan xen

Giá xăng dầu thế giới và trong nước ngày 4/11 tăng giảm đan xen

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt tăng

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 708.567,4 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 708.567,4 tỷ đồng

Ngày 6/11: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giữ mức cao nhất 136.500 đồng/kg

Ngày 6/11: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giữ mức cao nhất 136.500 đồng/kg

Ngày 6/11: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 6/11: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 6/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Ngày 6/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Siết kiểm soát nguồn gốc, ngăn gian lận thương mại trong nông nghiệp

Siết kiểm soát nguồn gốc, ngăn gian lận thương mại trong nông nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Đọc thêm

Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng của ngành điện tử và thiết bị thông minh

Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng của ngành điện tử và thiết bị thông minh

Nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thương mại điện tử phát triển nhanh cùng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng đang đưa Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng đối với ngành điện tử, thiết bị thông minh và đồ gia dụng. Điều này mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển thị trường cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp quốc tế cũng như doanh nghiệp trong nước.
Mở cửa thị trường Israel, doanh nghiệp Việt cần vượt rào cản tiêu chuẩn

Mở cửa thị trường Israel, doanh nghiệp Việt cần vượt rào cản tiêu chuẩn

(TBTCO) - Kim ngạch thương mại Việt Nam – Israel dự kiến đạt 4,4 tỷ USD năm 2026, tăng 21% so với năm trước. VIFTA tạo lợi thế thuế quan cho hàng Việt, nhưng để khai thác hiệu quả thị trường, doanh nghiệp cần đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu Kosher khi cần thiết và chủ động kiểm soát rủi ro địa chính trị.
Grab điều chỉnh phí, dự kiến bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Grab điều chỉnh phí, dự kiến bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Sau xác minh sơ bộ phản ánh về giá cước, phí và các khoản khấu trừ, Grab đề xuất 6 nhóm giải pháp, trong đó giảm mức phí thu từ tài xế, giới hạn tổng khoản thu, bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng và tăng minh bạch thông tin trên ứng dụng.
Từ 15 giờ ngày 5/11/2026, giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Từ 15 giờ ngày 5/11/2026, giá xăng, dầu đồng loạt giảm

(TBTCO) - Từ 15 giờ ngày 5/11/2026, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm. Trong đó, xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít; dầu diesel giảm 180 đồng/lít và dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 1.010,55 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 1.010,55 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: xuất khẩu tăng 27,5%; nhập khẩu tăng 37,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.
Ngày 5/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 5/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/11) giá bạc ghi nhận tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm mạnh cuối tuần trước. Trong nước, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 1.734.000 đồng/kg chiều mua vào và 1.787.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng tăng mạnh 2,18% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 5/11: Giá cà phê giảm sâu, hồ tiêu đi ngang

Ngày 5/11: Giá cà phê giảm sâu, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (5/11) tiếp tục điều chỉnh giảm từ 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 83.300 - 84.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận điều chỉnh mới tại các vùng sản xuất trọng điểm.
Ngày 5/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tăng giảm đan xen

Ngày 5/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á tăng giảm đan xen

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (5/11) tăng giảm đan xen. Cụ thể, giá cao su tại Nhật Bản tăng nhẹ ở phần lớn kỳ hạn; thị trường Thái Lan và Trung Quốc đồng loạt đi xuống; sàn Singapore cũng chịu áp lực bán mạnh với mức giảm trên 2%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục duy trì ổn định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan Nội Bài bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg cần sa

Hải quan Nội Bài bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg cần sa

Phát huy những giá trị nền tảng của nền lập hiến Việt Nam

Phát huy những giá trị nền tảng của nền lập hiến Việt Nam

Giá dầu thế giới ngày 6/11 tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới ngày 6/11 tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Ngày 6/11: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 6/11: Giá bạc liên tục biến động

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm

Tỷ giá USD hôm nay 6/11: USD đồng loạt giảm, Ngân hàng trung ương Anh lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm

Tổng kiểm kê tài sản công: Phía sau khối tài sản hàng triệu tỷ đồng

Tổng kiểm kê tài sản công: Phía sau khối tài sản hàng triệu tỷ đồng

Chuẩn mực báo cáo tài chính: Nâng minh bạch, hút vốn dài hạn

Chuẩn mực báo cáo tài chính: Nâng minh bạch, hút vốn dài hạn

Thuế tối thiểu toàn cầu không làm giảm sức hút FDI

Thuế tối thiểu toàn cầu không làm giảm sức hút FDI

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung bật tăng mạnh

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Ngày 4/10: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Vàng thế giới tăng 89 USD, trong nước tiếp đà đi lên

Giá vàng hôm nay ngày 6/11: Vàng thế giới tăng 89 USD, trong nước tiếp đà đi lên

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: 5 đơn vị bị xếp loại chưa tốt

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 4/11: Giá vàng trong nước tăng, vàng thế giới quay đầu giảm

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 5/11: USD đồng loạt giảm, DXY chạm đáy 5 tuần sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 5/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh