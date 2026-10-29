Thị trường

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt tăng

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
14:04 | 29/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới sáng 29/10 đồng loạt tăng, dầu Brent tăng 2,04% lên 111,64 USD/thùng và dầu thô WTI của Mỹ tăng 3% lên 102,78 USD/thùng.
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Động lực tăng giá chủ yếu đến từ những lo ngại về khả năng Mỹ nối lại các hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Theo một số nguồn tin quốc tế, Washington đang cân nhắc một chiến dịch quân sự cường độ cao nếu các cuộc đàm phán thất bại, dù chưa có quyết định cuối cùng. Khả năng căng thẳng tiếp tục leo thang khiến thị trường phải tính đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột hiện vẫn chưa đạt được bước đột phá. Những cuộc tiếp xúc giữa Iran với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, cùng vai trò trung gian của Qatar, chưa mang lại thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh đó, triển vọng căng thẳng tiếp tục kéo dài sau ngày bầu cử Mỹ trở thành một trong những yếu tố chi phối tâm lý thị trường.

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt tăng
Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh: TL.

Lo ngại càng gia tăng sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia có công suất 550.000 thùng/ngày, dù phía Saudi Arabia chưa xác nhận vụ việc. Nếu các cuộc tấn công tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng hoặc các tuyến vận tải biển, hoạt động sản xuất và lưu thông dầu tại khu vực có thể chịu thêm sức ép. Dù lượng dầu vận chuyển qua vùng Vịnh đã phục hồi một phần, những bất ổn còn tồn tại vẫn khiến thị trường dè chừng khả năng xuất hiện các gián đoạn mới.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc ngày 23/10, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 1,9 triệu thùng, xuống còn 410,6 triệu thùng. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp, đưa lượng tồn kho xuống thấp hơn khoảng 4% so với mức trung bình 5 năm cùng thời điểm. Diễn biến này cho thấy lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ tiếp tục thu hẹp, trong khi thị trường đang theo dõi sát khả năng nguồn cung sẵn có không đáp ứng đủ nhu cầu trong ngắn hạn.

Rủi ro địa chính trị cũng có thể làm tăng chi phí bảo hiểm và vận chuyển đối với các chuyến hàng đi qua khu vực nhạy cảm. Những khoản chi phí phát sinh này, cùng nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn, góp phần duy trì mặt bằng giá dầu cao ngay cả khi chưa xuất hiện thêm sự thiếu hụt vật chất rõ rệt.

Về triển vọng giá, ngân hàng ING của Hà Lan cho rằng thị trường đang phản ánh khả năng căng thẳng leo thang sau cuộc bầu cử Mỹ. Standard Chartered cũng lưu ý giá dầu khó hạ nhiệt bền vững trước khi hoạt động sản xuất và vận tải trở lại ổn định. Trong khi đó, UBS nâng dự báo giá dầu Brent cuối năm từ 100 lên 110 USD/thùng trong đánh giá được đề cập, với nguyên nhân là chi phí vận chuyển cao và rủi ro gián đoạn nguồn cung tại vùng Vịnh.

Về nguồn cung, hoạt động lọc dầu tại Nga cũng là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá triển vọng nguồn cung. Trong nửa cuối tháng 10, lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu Nga đưa vào chế biến đạt khoảng 5 triệu thùng/ngày, tăng 25% so với đầu tháng. Khi lượng dầu dành cho chế biến trong nước tăng lên, nguồn dầu thô sẵn có để xuất khẩu có thể giảm. Khả năng này càng đáng chú ý trong bối cảnh sản lượng khai thác của Nga đang suy giảm, khiến việc phân bổ dầu giữa nhu cầu nội địa và thị trường quốc tế trở thành yếu tố quan trọng đối với triển vọng xuất khẩu.

Văn Nam
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