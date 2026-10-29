Ngày 29/10: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm

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Cập nhật lúc 8h50 ngày 29/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.713.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.766.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.713.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.766.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.713.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.015.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 45.679.886 đồng/kg (mua vào) và 47.093.216 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 29/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 53,782 USD/ounce, giảm 0,33% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới suy yếu trong phiên giao dịch trực tuyến sáng nay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Đồng USD duy trì ở vùng cao, trong khi triển vọng chính sách tiền tệ chưa rõ ràng tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,23 điểm, gần mức cao nhất trong hai tuần, khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Dù quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed không nằm ngoài dự báo, thị trường vẫn tập trung vào thông điệp chính sách và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm kiếm tín hiệu về hướng đi lãi suất thời gian tới. Nếu Fed phát đi thông điệp cứng rắn, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao có thể tiếp tục hạn chế dòng vốn vào kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, giá dầu giảm nhẹ khi các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông được thúc đẩy, phần nào xoa dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát. Tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ tạo động lực rõ rệt cho giá bạc. Khác với vàng, bạc còn có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, do đó triển vọng nhu cầu từ các ngành sử dụng bạc cũng tác động đáng kể đến diễn biến thị trường.

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục biến động theo sức mạnh của đồng USD và tín hiệu từ Fed. Đồng bạc xanh duy trì đà tăng có thể cản trở khả năng phục hồi của bạc, trong khi quan điểm mềm mỏng hơn về lãi suất sẽ tạo điều kiện để kim loại này tìm lại động lực tăng giá./.