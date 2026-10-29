M&A bất động sản tăng tốc, dòng tiền tìm cơ hội mới

Sôi động loạt thương vụ nghìn tỷ

Thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản năm 2026 ghi nhận nhiều thương vụ chuyển nhượng dự án, cổ phần, tài sản quy mô lớn, với sự tham gia của cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Một trong những thương vụ đáng chú ý trong quý III/2026 là Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) hoàn tất thanh toán 7.666 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 35% vốn tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - pháp nhân thực hiện dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm. Ở chiều ngược lại, Phát Đạt cũng hoàn tất chuyển nhượng dự án The EverRich 2, còn gọi là River City, cho Big Gain với giá trị hơn 5.225 tỷ đồng.

Hoạt động chuyển nhượng cũng diễn ra tại các dự án có quy mô nhỏ hơn. Cuối tháng 8/2026, Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) chuyển nhượng dự án Khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside tại TP. Hồ Chí Minh với giá 245 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 2.104 m2, cung cấp 169 căn hộ. Saigonres cho biết, việc chuyển nhượng nằm trong kế hoạch cơ cấu lại danh mục, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm có tiềm năng phát triển dài hạn. Đối tác nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch.

Dự án Empire City (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Lê Toàn

Một thương vụ khác thu hút sự chú ý là Keppel ký thỏa thuận có điều kiện chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại liên doanh phát triển dự án Empire City ở Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, với giá trị khoảng 270 triệu USD. Theo công bố, hai bên dự kiến hoàn tất giao dịch trong quý IV/2026 sau khi đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Dòng vốn M&A không chỉ tập trung tại TP. Hồ Chí Minh. Trong tháng 7/2026, Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Riverside mua 93,4% cổ phần tại Công ty cổ phần Amata Township Long Thành với giá trị 492,24 tỷ đồng. Doanh nghiệp mục tiêu là chủ đầu tư khu đô thị Amata Township Long Thành quy mô 753 ha tại Đồng Nai.

Bên cạnh đó, thị trường còn ghi nhận những giao dịch phục vụ tái cơ cấu danh mục đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc mua lại hai doanh nghiệp sở hữu dự án tổ hợp văn phòng và thương mại cao 34 tầng tại Hà Nội; Viconship nhận chuyển nhượng 65% cổ phần chi phối tại Công ty TNHH Harbour City.

Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, Vinahud mua Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends, đơn vị đã sở hữu 49% vốn tại doanh nghiệp chủ đầu tư dự án Grand Mercure Hội An, với giá trị khoảng 1.520 tỷ đồng…

Dòng vốn ngày càng “kỹ tính”

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chi phí phát triển dự án và yêu cầu vốn ngày càng lớn, việc mua bán cổ phần, chuyển nhượng dự án hoặc tiếp nhận tài sản hiện hữu có thể giúp bên bán bổ sung nguồn lực tài chính, trong khi bên mua rút ngắn thời gian gia nhập thị trường. Tuy nhiên, khả năng tạo giá trị sau giao dịch vẫn phụ thuộc vào tính pháp lý, hiệu quả khai thác và năng lực triển khai của nhà đầu tư.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyển nhượng tài sản đang trở thành một giải pháp giúp rút ngắn vòng quay vốn. Thông qua giao dịch, doanh nghiệp có thể thu hồi một phần nguồn lực đã đầu tư, giảm nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính và tái phân bổ vốn vào những dự án có pháp lý đầy đủ hơn, khả năng triển khai nhanh hơn hoặc phù hợp hơn với sức mua của thị trường.

Diễn đàn M&A Việt Nam 2026: Tái định hình giá trị, Kiến tạo tương lai Với chủ đề “Tái định hình giá trị, Kiến tạo tương lai”, Diễn đàn M&A Việt Nam 2026 tập trung thảo luận về sự dịch chuyển của dòng vốn, những cơ hội mới trên thị trường mua bán và sáp nhập (M&A), cùng bài toán tạo lập giá trị sau mỗi thương vụ. Chương trình gồm hội thảo với hai phiên thảo luận chuyên sâu, vinh danh các thương vụ và nhà tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2025 - 2026, cùng hoạt động triển lãm và kết nối đầu tư. Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 18 - năm 2026, do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Tài chính, sẽ diễn ra ngày 2/12/2026 tại khách sạn The Reverie Saigon, TP. Hồ Chí Minh. Xem thông tin chương trình và đăng ký tham dự: https://maforum.com.vn/

Tuy vậy, nhà đầu tư bất động sản đang thận trọng hơn trong việc lựa chọn cơ hội, với ưu tiên dành cho những tài sản có pháp lý minh bạch, vị trí thuận lợi, kết nối hạ tầng tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư có uy tín. Thay vì đặt kỳ vọng lớn vào việc tăng giá, nhà đầu tư chú trọng hơn đến khả năng bảo toàn vốn, tạo dòng tiền ổn định và duy trì hiệu quả khai thác trong dài hạn.

Theo ông Tạ Mỹ Bách, Giám đốc Thị trường vốn, JLL Việt Nam, những dự án chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng giá hoặc chưa có nền tảng nhu cầu thực sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc thu hút dòng vốn. Trong khi đó, các tài sản tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững có thêm lợi thế, nhất là khi khách thuê ngày càng quan tâm đến việc kiểm soát chi phí vận hành. Sự thay đổi này cũng cho thấy, thanh khoản thị trường đang phân hóa rõ nét, tập trung nhiều hơn vào những tài sản có khả năng duy trì hoạt động và chống chịu trước biến động kinh tế vĩ mô, lạm phát.

Về triển vọng thị trường, ông Bách cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả những đơn vị đang hiện diện tại Việt Nam và các nhà đầu tư mới, sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại những dự án có chất lượng, pháp lý rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về lợi nhuận và quản trị rủi ro. Hoạt động M&A được dự báo duy trì ổn định, với sự quan tâm dành cho các tài sản chất lượng trong lĩnh vực nhà ở, khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm dữ liệu và một số phân khúc bất động sản thương mại được lựa chọn kỹ lưỡng.