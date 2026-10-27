Cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm loạt trụ sở công tại Gia Lai để tránh lãng phí

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về cho thuê nhà trong thời gian 5 năm đối với các cơ sở nhà đất hiện do đơn vị này quản lý, khai thác. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất) cần nộp phiếu đăng ký thuê nhà, tiền đặt trước từ 7h ngày 26/10/2026 đến 17h ngày 1/11/2026 tại địa chỉ số 210 Diên Hồng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; thời gian tổ chức xác định người được quyền thuê nhà vào lúc 8h ngày 2/11.

Theo đó, 14 nhà, đất cho thuê theo phương thức niêm yết giá. Mục đích cho thuê làm văn phòng làm việc; hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; cơ sở thực nghiệm về giống cây trồng; cơ sở kinh doanh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Trong số này, nhiều nhà, đất là trụ sở làm việc trước đây của các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, tập trung các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ…

Đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku là nơi tập trung nhiều cơ sở nhà đất dôi dư là trụ sở làm việc của các sở, ngành, hội đoàn thể của tỉnh Gia Lai trước sáp nhập.

Cụ thể, tại phường Pleiku cơ sở nhà, đất số 56 Trần Hưng Đạo (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũ) có diện tích cho thuê hơn 2.490 m2, đơn giá niêm yết 967.576 đồng/m2/năm (tổng cộng đặt trước hơn 602 triệu đồng); 26 Trần Hưng Đạo (Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) có diện tích sàn cho thuê hơn 1.598 m2, đơn giá thuê 873.572 đồng/m2/năm.

Cơ sở nhà, đất số 22 Trần Hưng Đạo (trụ sở Hội chữ thập đỏ) có diện tích sàn cho thuê 471 m2, đơn giá 448.995 đồng/m2/năm; 24 Trần Hưng Đạo (Hội Văn học nghệ thuật) có diện tích sàn cho thuê hơn 498 m2, đơn giá 331.150 đồng/m2/năm; cơ sở số 24 Quang Trung (trụ sở của Sở Nông nghiệp và Môi trường) có diện tích sàn cho thuê hơn 2.407 m2, đơn giá cho thuê 473.589 đồng/m2/năm.

Theo phương án xử lý của UBND tỉnh Gia Lai, các cơ sở được nêu trên được định hướng quy hoạch khu sinh hoạt công cộng, tổ chức sự kiện; trong thời gian chưa thực hiện dự án đầu tư công, các cơ sở nhà đất được cho thuê ngắn hạn (dưới 5 năm) để tránh lãng phí.

Còn lại, 10 cơ sở nhà đất được cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh. Mục đích sử dụng làm văn phòng làm việc; hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; cơ sở thực nghiệm về giống cây trồng; cơ sở kinh doanh, trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Trong 10 cơ sở này, nhiều trụ sở là cơ sở nhà, đất của Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai trước đây nằm tại phường Diên Hồng như số 21 Lê Hồng Phong (123 m2, giá sàn cho thuê 516.090 đồng/m2/năm); 23 25 Lê Hồng Phong (121,4 m2, giá sàn 905.532 đồng/m2/năm); 27 Lê Hồng Phong (475 m2; giá sàn 406.950 đồng/m2/năm); 29 31 Lê Hồng Phong (181 m2, giá sàn 436.269 đồng/m2/năm); 33 Lê Hồng Phong (69 m2, giá sàn 1.027.109 đồng/m2/năm).

Theo phương án xử lý của UBND tỉnh Gia Lai, 5 cơ sở nhà đất của Văn phòng Tỉnh ủy này được định hướng quy hoạch hoa viên công cộng; trong thời gian chưa thực hiện dự án đầu tư công thì cho thuê ngắn hạn (dưới 5 năm) để tránh lãng phí.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai vào ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh Gia Lai, phương án cho thuê cơ sở nhà, đất ngắn hạn (dưới 5 năm) theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đối với 141 cơ sở nhà, đất.

Các cơ sở nhà đất này hiện nay theo quy hoạch vẫn là đất trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp nhằm để phù hợp với quy hoạch hiện nay và duy trì nguồn tài sản của Nhà nước phục vụ bố trí cho các nhu cầu cần thiết khác sau này của tỉnh và địa phương theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 37, Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ.a