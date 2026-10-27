Bất động sản

AN Garden - Mảnh ghép đặc sắc của ANmaison: Nơi “ Một tư gia, ba lớp thiên nhiên” hội tụ

09:00 | 27/10/2026
(TBTCO) - Mang định vị “Một tư gia, ba lớp thiên nhiên”, AN Garden - thuộc quần thể ANmaison mang đến góc nhìn mới về không gian sống cao cấp tại trung tâm phố Cảng. Việc kết hợp ngôn ngữ Modern Indochine cùng kiến trúc Dual-Duplex thông tầng kép đã mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia, tôn trọng sự riêng tư và gắn kết đa thế hệ.
aa

Khi đô thị hóa nhanh chóng khiến các quỹ đất trung tâm có khoảng thở thiên nhiên trở nên hữu hạn, sự xuất hiện của những dự án tích hợp trọn vẹn vị thế nội đô, cảnh quan sông nước và không gian sống xanh như ANmaison đang tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường bất động sản phố Cảng.

Giữa nhịp sống đô thị, tìm về những khoảng riêng tư an yên

Ghi dấu 10 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP hai chữ số, Hải Phòng hiện đang quy tụ một cộng đồng đông đảo doanh nhân, chuyên gia quốc tế đến sinh sống và làm việc. Cùng với nhịp độ phát triển kinh tế, tiêu chuẩn an cư cũng dần thay đổi. Giờ đây, một bất động sản cao cấp không chỉ được đo đếm bằng vị trí nội đô sầm uất, mà còn phải đáp ứng giá trị kép: sự cân bằng giữa nhịp giao thương và không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại. Khi những căn nhà phố truyền thống đang bộc lộ sự thiếu hụt về mảng xanh và không gian thư giãn, sự xuất hiện của ANmaison tại tọa độ 226 Lê Lai đã trở thành một lời giải thiết thực, lấp đầy khoảng trống về một môi trường sống tiện nghi.

AN Garden - Mảnh ghép đặc sắc của ANmaison: Nơi “ Một tư gia, ba lớp thiên nhiên” hội tụ
Thấu hiểu khao khát về một tư gia an yên nghỉ dưỡng của giới tinh hoa, ANmaison chính là lời giải hoàn hảo cho không gian sống mơ ước.

Chất lượng của dự án được bảo chứng vững chắc bởi Frasers Property – nhà phát triển bất động sản từ Singapore với di sản hơn một thế kỷ. Từng ghi dấu ấn qua khu phức hợp Q2 Thao Dien, tháp văn phòng Hạng A Melinh Point và danh mục Bất động sản Công nghiệp & Logistics trải dài khắp Việt Nam, Frasers Property mang đến chuẩn mực quản lý, vận hành khắt khe ở tầm vóc quốc tế. Được phát triển bởi Frasers Property, ANmaison kế thừa kinh nghiệm phát triển bất động sản quốc tế cùng triết lý chú trọng chất lượng không gian sống.

Dual Duplex – Kiến trúc thông tầng kép, dấu ấn sống khác biệt

Tại AN Garden, thiết kế Dual-Duplex tạo nên dấu ấn đột phá với khoảng thông tầng cao đến 7m cùng hệ cửa kính lớn, đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Không gian tiếp khách khoáng đạt kết hợp cùng những khu vực sinh hoạt riêng tư được bố trí hài hòa, mang đến sự cân bằng giữa những khoảnh khắc sum vầy và nhu cầu tận hưởng không gian riêng của mỗi thành viên. Đây cũng là cách AN Garden diễn giải tinh thần Resort Living qua kiến trúc: rộng mở, thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Cùng với đó, việc bố trí gara ô tô riêng trong nhà không chỉ là giải pháp hạ tầng mà còn là điểm nhấn tôn lên đặc quyền sống tiện nghi của gia chủ. Sự kết nối liền mạch giữa khu vực để xe và không gian sống giúp việc di chuyển hằng ngày trở nên vô cùng nhanh chóng, an toàn và chủ động. Bên cạnh việc bảo vệ tài sản tối ưu, thiết kế này còn mang lại trải nghiệm sống kín đáo, thong dong và trọn vẹn riêng tư.

Vị thế Song Tôn: Đưa chất nghỉ dưỡng về nhà

Tinh thần “Song Tôn” tại dự án không chỉ nằm ở cấu trúc hai mặt tiền nhân đôi giá trị – kết hợp giữa mặt trước giao thương sầm uất và khoảng sân vườn tĩnh lặng phía sau – mà còn thể hiện ở việc đưa chất nghỉ dưỡng vào nhịp sống thường nhật thông qua triết lý “Một tư gia, ba lớp thiên nhiên”.

Sự hiện diện của thiên nhiên được diễn giải rành mạch qua ba lớp không gian: Lớp thứ nhất là sân vườn tư gia, nơi ranh giới kiến trúc và cảnh quan hòa làm một, mang lại những phút giây thư thái riêng tư. Bước qua thềm nhà, lớp không gian xanh thứ hai mở ra với công viên trung tâm rộng 7.000m² và công viên tuyến tính 1.600m², tạo nên những tuyến dạo bộ rợp bóng mát gắn kết nội khu. Lớp thứ ba vươn tầm nhìn ra bên ngoài với đại công viên quốc gia 120ha trải dài hơn 5km dọc bờ sông Cấm, mở rộng tối đa sự khoáng đạt từ thiên nhiên.

AN Garden - Mảnh ghép đặc sắc của ANmaison: Nơi “ Một tư gia, ba lớp thiên nhiên” hội tụ
Tại AN Garden, chỉ cần mở cửa bước ra thềm nhà, 100% gia chủ đã trọn vẹn ôm trọn không gian xanh của công viên nội khu Central Park.

Để hoàn thiện tính cân bằng trong cuộc sống bận rộn, yếu tố sống khỏe được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Tại AN Garden, những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chuyên biệt vốn thường được tìm thấy tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao nay hiện diện ngay giữa lòng đô thị, trở thành đặc quyền tận hưởng mỗi ngày dành riêng cho cư dân. Không cần chờ đợi những kỳ nghỉ xa, chủ nhân có thể dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trong nội khu ANmaison, từ hồ bơi khoáng thủy liệu, liệu pháp thư giãn nổi không trọng lực, liệu pháp chăm sóc cơ thể bằng ánh sáng đỏ đến các không gian gym, yoga và massage riêng tư. Sự hiện diện của những tiện ích mang chuẩn mực nghỉ dưỡng này không chỉ nâng tầm chất lượng sống, mà còn đưa việc chăm sóc thể chất, cân bằng tinh thần và tái tạo năng lượng trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống thường nhật. Đó chính là giá trị khác biệt của Resort Living – khi đặc quyền nghỉ dưỡng không còn giới hạn trong những chuyến đi, mà hiện diện ngay tại nơi gọi là nhà./.

Trải nghiệm thực tế tại không gian nhà mẫu

Ngày 31/10, ANmaison chính thức mở cửa không gian nhà mẫu điển hình, mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp khám phá và cảm nhận dự án qua trải nghiệm thực tế. Từ ngôn ngữ kiến trúc, tinh thần Resort Living đến hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, mỗi trải nghiệm sẽ giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá chất lượng sống tại ANmaison trước khi lựa chọn tổ ấm cho gia đình.
Ánh Hồng
Từ khóa:
AN GARDEN ANmaison tư gia an yên nghỉ dưỡng bất động sản hải phòng

Bài liên quan

Người trẻ dễ dàng sở hữu thấp tầng Vinhomes Golden City với vốn ban đầu chỉ từ 1,3 tỷ đồng

Người trẻ dễ dàng sở hữu thấp tầng Vinhomes Golden City với vốn ban đầu chỉ từ 1,3 tỷ đồng

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị.

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị.

Dành cho bạn

Sửa Luật Chứng khoán: Sẵn sàng tâm thế "thị trường mới nổi"

Sửa Luật Chứng khoán: Sẵn sàng tâm thế "thị trường mới nổi"

Sức bật doanh nghiệp thép nhìn từ kết quả quý III

Sức bật doanh nghiệp thép nhìn từ kết quả quý III

Gỡ nút thắt vốn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Gỡ nút thắt vốn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Bán lẻ tăng tốc kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Bán lẻ tăng tốc kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm

Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý

Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý

Ngày 27/10: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

Ngày 27/10: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

Đọc thêm

Giá đất phải cân bằng, ổn định, minh bạch

Giá đất phải cân bằng, ổn định, minh bạch

(TBTCO) - Cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu định giá đất phải đảm bảo cân bằng, ổn định, minh bạch, giữ nguyên tắc sát giá thị trường nhưng không tuyệt đối hóa theo nguyên tắc thị trường thuần túy.
Hà Nội: Bất động sản phân hóa rõ nét, chờ lực đẩy từ nguồn cung phù hợp

Hà Nội: Bất động sản phân hóa rõ nét, chờ lực đẩy từ nguồn cung phù hợp

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các phân khúc trong quý III/2026, trong khi giá nhà cao tiếp tục ảnh hưởng đến sức mua. Trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư, ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhấn mạnh, việc phát triển nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả, cùng với tháo gỡ vướng mắc pháp lý và cải thiện khả năng tiếp cận vốn sẽ là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường phục hồi bền vững.
Dòng vốn bất động sản tăng, vì sao dự án và người mua nhà vẫn khó tiếp cận?

Dòng vốn bất động sản tăng, vì sao dự án và người mua nhà vẫn khó tiếp cận?

Dòng vốn tín dụng vào bất động sản tiếp tục tăng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi, nhưng khả năng tiếp cận vốn vẫn chưa đồng đều. Vướng mắc pháp lý kéo dài, chi phí vốn cao và sự lệch pha giữa nguồn cung với khả năng chi trả đang khiến dòng tiền chưa chuyển hóa tương xứng thành nguồn cung nhà ở và sức mua thực tế.
Phát triển nhà ở cho thuê: Ưu đãi phải đến được người thuê

Phát triển nhà ở cho thuê: Ưu đãi phải đến được người thuê

(TBTCO) - Thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị chính sách ưu đãi phát triển nhà ở cho thuê phải gắn với khả năng chi trả của người dân; đồng thời nghiên cứu hỗ trợ trực tiếp người thuê, bảo đảm chỗ ở ổn định, lâu dài với giá phù hợp.
Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung chính sách mới phát triển nhà ở cho thuê

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung chính sách mới phát triển nhà ở cho thuê

(TBTCO) - Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung chương riêng về phát triển nhà ở cho thuê, quy định chính sách ưu đãi chủ đầu tư và giá thuê không vượt khung do UBND cấp tỉnh quy định, bảo đảm ưu đãi của Nhà nước được chuyển hóa thành ưu đãi cho người thuê nhà.
Bổ sung mã định danh điện tử trong kinh doanh bất động sản

Bổ sung mã định danh điện tử trong kinh doanh bất động sản

(TBTCO) - Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bổ sung quy định mã định danh điện tử tạo lập cho từng tổ chức, cá nhân, bất động sản hoặc đối tượng khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.
Bất động sản nghỉ dưỡng đón cơ hội từ làn sóng sự kiện âm nhạc

Bất động sản nghỉ dưỡng đón cơ hội từ làn sóng sự kiện âm nhạc

(TBTCO) - Các chương trình âm nhạc quy mô lớn đang mở thêm cơ hội khai thác khách sạn, dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để biến lượng khách tăng theo sự kiện thành hiệu quả kinh doanh bền vững, doanh nghiệp cần tính toán bài toán chi phí, đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào những chương trình đơn lẻ.
Urban Development và Taseco Land “bắt tay” hợp tác phát triển Khu đô thị 115ha tại miền Bắc

Urban Development và Taseco Land “bắt tay” hợp tác phát triển Khu đô thị 115ha tại miền Bắc

(TBTCO) - Taseco Land và NTT UD Asia Pte., Ltd., công ty thành viên của NTT Urban Development Corporation (Nhật Bản) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển một số phân khu thuộc Dự án Khu đô thị Duy Tiên quy mô 115 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 27/10: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 27/10: Giá bạc liên tục biến động

AN Garden - Mảnh ghép đặc sắc của ANmaison: Nơi “ Một tư gia, ba lớp thiên nhiên” hội tụ

AN Garden - Mảnh ghép đặc sắc của ANmaison: Nơi “ Một tư gia, ba lớp thiên nhiên” hội tụ

Ngày 27/10: Giá cà phê đi ngang, hồ tiêu giữ mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 27/10: Giá cà phê đi ngang, hồ tiêu giữ mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 27/10: Giá vàng thế giới tăng trở lại, vàng nhẫn trong nước giảm

Giá vàng hôm nay ngày 27/10: Giá vàng thế giới tăng trở lại, vàng nhẫn trong nước giảm

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Cắt giảm thủ tục hành chính hướng đến hoàn thiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cắt giảm thủ tục hành chính hướng đến hoàn thiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mở rộng không gian huy động vốn từ thị trường trái phiếu chính phủ

Mở rộng không gian huy động vốn từ thị trường trái phiếu chính phủ

Đo dòng chảy thương mại trên chặng đường về đích

Đo dòng chảy thương mại trên chặng đường về đích

Đón dòng vốn FDI chất lượng cao: Chuyển mạnh từ tư duy đến hành động

Đón dòng vốn FDI chất lượng cao: Chuyển mạnh từ tư duy đến hành động

Ngân hàng chuyển mình cùng "làn sóng" AI Agent

Ngân hàng chuyển mình cùng "làn sóng" AI Agent

Ngày 25/10: Giá heo hơi xuất hiện đáy mới

Ngày 25/10: Giá heo hơi xuất hiện đáy mới

Giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang kê khai

Giảm gánh nặng chi phí để siêu thị, cơ sở kinh doanh bán lẻ chuyển sang kê khai

Kho bạc Nhà nước cải cách mạnh quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ

Kho bạc Nhà nước cải cách mạnh quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ

Gỡ thế “ốc đảo” FDI, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Gỡ thế “ốc đảo” FDI, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

"Đánh thức" dòng vốn nội cho thị trường chứng khoán

"Đánh thức" dòng vốn nội cho thị trường chứng khoán