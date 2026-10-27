AN Garden - Mảnh ghép đặc sắc của ANmaison: Nơi “ Một tư gia, ba lớp thiên nhiên” hội tụ

Khi đô thị hóa nhanh chóng khiến các quỹ đất trung tâm có khoảng thở thiên nhiên trở nên hữu hạn, sự xuất hiện của những dự án tích hợp trọn vẹn vị thế nội đô, cảnh quan sông nước và không gian sống xanh như ANmaison đang tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường bất động sản phố Cảng.

Giữa nhịp sống đô thị, tìm về những khoảng riêng tư an yên

Ghi dấu 10 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP hai chữ số, Hải Phòng hiện đang quy tụ một cộng đồng đông đảo doanh nhân, chuyên gia quốc tế đến sinh sống và làm việc. Cùng với nhịp độ phát triển kinh tế, tiêu chuẩn an cư cũng dần thay đổi. Giờ đây, một bất động sản cao cấp không chỉ được đo đếm bằng vị trí nội đô sầm uất, mà còn phải đáp ứng giá trị kép: sự cân bằng giữa nhịp giao thương và không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại. Khi những căn nhà phố truyền thống đang bộc lộ sự thiếu hụt về mảng xanh và không gian thư giãn, sự xuất hiện của ANmaison tại tọa độ 226 Lê Lai đã trở thành một lời giải thiết thực, lấp đầy khoảng trống về một môi trường sống tiện nghi.

Thấu hiểu khao khát về một tư gia an yên nghỉ dưỡng của giới tinh hoa, ANmaison chính là lời giải hoàn hảo cho không gian sống mơ ước.

Chất lượng của dự án được bảo chứng vững chắc bởi Frasers Property – nhà phát triển bất động sản từ Singapore với di sản hơn một thế kỷ. Từng ghi dấu ấn qua khu phức hợp Q2 Thao Dien, tháp văn phòng Hạng A Melinh Point và danh mục Bất động sản Công nghiệp & Logistics trải dài khắp Việt Nam, Frasers Property mang đến chuẩn mực quản lý, vận hành khắt khe ở tầm vóc quốc tế. Được phát triển bởi Frasers Property, ANmaison kế thừa kinh nghiệm phát triển bất động sản quốc tế cùng triết lý chú trọng chất lượng không gian sống.

Dual Duplex – Kiến trúc thông tầng kép, dấu ấn sống khác biệt

Tại AN Garden, thiết kế Dual-Duplex tạo nên dấu ấn đột phá với khoảng thông tầng cao đến 7m cùng hệ cửa kính lớn, đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Không gian tiếp khách khoáng đạt kết hợp cùng những khu vực sinh hoạt riêng tư được bố trí hài hòa, mang đến sự cân bằng giữa những khoảnh khắc sum vầy và nhu cầu tận hưởng không gian riêng của mỗi thành viên. Đây cũng là cách AN Garden diễn giải tinh thần Resort Living qua kiến trúc: rộng mở, thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Cùng với đó, việc bố trí gara ô tô riêng trong nhà không chỉ là giải pháp hạ tầng mà còn là điểm nhấn tôn lên đặc quyền sống tiện nghi của gia chủ. Sự kết nối liền mạch giữa khu vực để xe và không gian sống giúp việc di chuyển hằng ngày trở nên vô cùng nhanh chóng, an toàn và chủ động. Bên cạnh việc bảo vệ tài sản tối ưu, thiết kế này còn mang lại trải nghiệm sống kín đáo, thong dong và trọn vẹn riêng tư.

Vị thế Song Tôn: Đưa chất nghỉ dưỡng về nhà

Tinh thần “Song Tôn” tại dự án không chỉ nằm ở cấu trúc hai mặt tiền nhân đôi giá trị – kết hợp giữa mặt trước giao thương sầm uất và khoảng sân vườn tĩnh lặng phía sau – mà còn thể hiện ở việc đưa chất nghỉ dưỡng vào nhịp sống thường nhật thông qua triết lý “Một tư gia, ba lớp thiên nhiên”.

Sự hiện diện của thiên nhiên được diễn giải rành mạch qua ba lớp không gian: Lớp thứ nhất là sân vườn tư gia, nơi ranh giới kiến trúc và cảnh quan hòa làm một, mang lại những phút giây thư thái riêng tư. Bước qua thềm nhà, lớp không gian xanh thứ hai mở ra với công viên trung tâm rộng 7.000m² và công viên tuyến tính 1.600m², tạo nên những tuyến dạo bộ rợp bóng mát gắn kết nội khu. Lớp thứ ba vươn tầm nhìn ra bên ngoài với đại công viên quốc gia 120ha trải dài hơn 5km dọc bờ sông Cấm, mở rộng tối đa sự khoáng đạt từ thiên nhiên.

Tại AN Garden, chỉ cần mở cửa bước ra thềm nhà, 100% gia chủ đã trọn vẹn ôm trọn không gian xanh của công viên nội khu Central Park.

Để hoàn thiện tính cân bằng trong cuộc sống bận rộn, yếu tố sống khỏe được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Tại AN Garden, những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chuyên biệt vốn thường được tìm thấy tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao nay hiện diện ngay giữa lòng đô thị, trở thành đặc quyền tận hưởng mỗi ngày dành riêng cho cư dân. Không cần chờ đợi những kỳ nghỉ xa, chủ nhân có thể dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trong nội khu ANmaison, từ hồ bơi khoáng thủy liệu, liệu pháp thư giãn nổi không trọng lực, liệu pháp chăm sóc cơ thể bằng ánh sáng đỏ đến các không gian gym, yoga và massage riêng tư. Sự hiện diện của những tiện ích mang chuẩn mực nghỉ dưỡng này không chỉ nâng tầm chất lượng sống, mà còn đưa việc chăm sóc thể chất, cân bằng tinh thần và tái tạo năng lượng trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống thường nhật. Đó chính là giá trị khác biệt của Resort Living – khi đặc quyền nghỉ dưỡng không còn giới hạn trong những chuyến đi, mà hiện diện ngay tại nơi gọi là nhà./.