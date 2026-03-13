Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị.

(TBTCO) - Trong chu kỳ tăng trưởng thần tốc của Hải Phòng c cực tăng trưởng công nghiệp và logistics hàng đầu miền Bắc, một cuộc chuyển dịch tư duy đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ. Khi không gian đô thị mở rộng, vùng lõi trung tâm không bị pha loãng mà ngược lại, đang trở thành "điểm neo" giá trị, nơi các bất động sản hạng sang xác lập vị thế độc tôn và khả năng sinh lời bền vững.

Mạch đập của nền kinh tế tỷ đô và vị thế đầu tàu giao thương

Sức mạnh của thị trường bất động sản luôn gắn liền với nền tảng kinh tế vĩ mô và động lực nhân khẩu học. Những năm gần đây, Hải Phòng nổi lên như một trong những trung tâm tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Với quy mô dân số sau sáp nhập dự kiến gần 4,6 triệu người và nền kinh tế khoảng 29,3 tỷ USD, thành phố đang từng bước hình thành một đô thị quy mô lớn tại miền Bắc.

Nếu Hà Nội giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính và TP. Hồ Chí Minh là đầu tàu tài chính - thương mại, thì Hải Phòng đang khẳng định vị thế trung tâm giao thương quốc tế của khu vực phía Bắc. Hệ thống cảng biển của thành phố hiện nằm trong top 30 cảng container hiệu quả nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của World Bank và S&P Global Market Intelligence năm 2025.

Sở hữu cảng nước sâu duy nhất tại miền Bắc có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, Hải Phòng nắm giữ lợi thế quan trọng trong chuỗi logistics khu vực. Nhờ đó, thành phố trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn sản xuất quy mô toàn cầu như LG, VinFast hay Pegatron, kéo theo dòng chuyên gia và lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc.

Để duy trì đà tăng trưởng, hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư. Năm 2026 được xác định là “năm bản lề”, khi thành phố dự kiến rót gần 1,5 tỷ USD vào 31 dự án hạ tầng quan trọng như các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông và trục giao thông liên vùng đang được khẩn trương triển khai.

Trong đó, cao tốc Ninh Bình –- Hải Phòng (CT.08) dự kiến hoàn thành năm 2028 sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các tỉnh duyên hải Bắc Bộ. Bên cạnh đó là dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng kết nối thương mại với Côn Minh (Trung Quốc).

Ở lĩnh vực hàng không, sân bay Cát Bi đang được lên kế hoạch mở rộng nhà ga T2 và nghiên cứu khai thác tuyến bay thẳng đến Thâm Quyến - trung tâm công nghệ lớn của châu Á.

Sự phát triển đồng bộ của hệ thống đường bộ, đường sắt, cảng biển và hàng không đang tạo nên mạng lưới kết nối hoàn chỉnh, củng cố vị thế trung tâm logistics của Hải Phòng và thúc đẩy nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại khu vực trung tâm đô thị.

Trong khi Hải Phòng vươn mình thành trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc, ANmaison hiện diện ngay tại vùng lõi của động lực tăng trưởng này.

Tài sản lõi đô thị với giá trị bền vững theo năm tháng

Khi đô thị liên tục mở rộng, tư duy đầu tư bất động sản cũng thay đổi. Thay vì chạy theo những cơn sốt ngắn hạn ở các khu vực mới phát triển, nhiều nhà đầu tư đang quay lại khu vực trung tâm - nơi quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Xu hướng này gắn liền với nhu cầu nâng cao chất lượng sống của tầng lớp chuyên gia và giới thượng lưu. Họ ưu tiên những khu vực có hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, môi trường sống ổn định và giá trị văn hóa - kiến trúc đặc trưng của đô thị.

Trong bối cảnh đó, bất động sản trung tâm dần được nhìn nhận như một “tài sản di sản” – những bất động sản sở hữu vị trí lõi đô thị, pháp lý rõ ràng và được phát triển bởi các thương hiệu uy tín.

Trên thế giới, các khu phố lịch sử như Chelsea hay Kensington (London) vẫn duy trì giá trị ổn định qua nhiều thập kỷ. Tại Việt Nam, bất động sản tại Phố Cổ Hà Nội hay khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM) cũng là minh chứng cho sức bền của những tài sản gắn liền với vị trí trung tâm.

Quy luật đô thị hóa cho thấy khi thành phố mở rộng, khu vực lõi sẽ trở thành nơi hội tụ các hoạt động kinh tế, văn hóa và dịch vụ quan trọng nhất. Nhờ đó, bất động sản tại đây không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn trở thành kênh tích lũy tài sản bền vững.

Đối với một đô thị giàu chiều sâu lịch sử như Hải Phòng, quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế khiến khu vực này trở thành “điểm chạm vàng” của thị trường bất động sản.

ANmaison: Tuyệt tác kiến trúc và lời khẳng định vị thế thượng lưu

Giữa một Hải Phòng đang bứt tốc mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế phía Bắc, dự án ANmaison xuất hiện đúng thời điểm để lấp đầy khoảng trống của phân khúc bất động sản hạng sang.

ANmaison – dự án nhà ở mang phong cách kiến trúc Indochine do Frasers Property phát triển tại lõi đô thị trung tâm Hải Phòng.

Dự án là sự hợp tác giữa nhà phát triển quốc tế Frasers Property và Hạ tầng Gelex. Ngôn ngữ kiến trúc Indochine - sự kết hợp giữa nét cổ điển Đông Dương và yếu tố hiện đại – được lựa chọn nhằm tạo nên không gian sống mang dấu ấn thẩm mỹ, đồng thời gợi nhớ những giá trị kiến trúc đặc trưng của thành phố Cảng.

Với định vị này, ANmaison vượt ra ngoài khuôn khổ của một dự án nhà ở thông thường. Nếu khu Phố Cổ Hà Nội hay khu vực Bến Thành từng trở thành biểu tượng của sự phồn vinh lịch sử, thì ANmaison được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn mới của giới thượng lưu tại Hải Phòng.

Dự án hướng tới tầng lớp tinh hoa bản địa đang tìm kiếm một tài sản truyền đời xứng tầm, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng từ đội ngũ chuyên gia quốc tế làm việc tại thành phố.

Sự hiện diện của Frasers Property - nhà phát triển bất động sản giàu kinh nghiệm toàn cầu - cũng được xem như bảo chứng cho chất lượng quy hoạch, tiêu chuẩn vận hành và giá trị lâu dài của dự án.