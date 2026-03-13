Hướng dẫn thủ tục kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đang đến gần, thủ tục kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện ra sao? Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập là khi nào? Đây là những câu hỏi được khá nhiều tổ chức, người nộp thuế quan tâm.

Thông tin về vấn đề này, bà Lê Thị Chinh - Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện trách nhiệm theo luật định về khấu trừ, kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động. Việc thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ quyết toán không chỉ bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong việc thực hiện các thủ tục về thuế.

Công chức thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Đức Thanh

Thông tin về nghĩa vụ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bà Chinh cho biết, theo quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập không hướng dẫn cá nhân đủ điều kiện thực hiện ủy quyền, không nhận ủy quyền của cá nhân dẫn đến cá nhân phải tự thực hiện quyết toán, phát sinh chậm nộp hồ sơ hoặc bỏ sót nghĩa vụ thuế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và phát sinh vi phạm không đáng có.

Vì vậy, đại diện Cục Thuế đề nghị tổ chức, cá nhân trả thu nhập nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thông tin, hướng dẫn và tiếp nhận ủy quyền của người lao động; thực hiện kê khai thông tin cá nhân có thu nhập và quyết toán thay đúng, đủ và kịp thời.

Trường hợp cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, ngoài hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế - Bộ Tài chính: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin; thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN) ra, tổ chức trả thu nhập cũng có thể nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

Thông tin về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bà Lê Thị Chinh cho biết, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế lưu ý đến tổ chức, cá nhân rằng trước thời điểm quyết toán, số lượng hồ sơ nộp tăng cao, tập trung vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp, có thể dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống hoặc chậm xử lý hồ sơ; để chủ động trong việc kê khai và tránh rủi ro nộp chậm tờ khai, đề nghị cá nhân, tổ chức trả thu nhập thực hiện nộp hồ sơ sớm, không chờ đến sát thời hạn.

Hướng dẫn thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bà Chinh cho biết, về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC (Thông tư 80) ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80.

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80.

Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80.

Về hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, để tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong việc kê khai và nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến tại hệ thống các ứng dụng, dịch vụ sau: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế - Bộ Tài chính: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin; thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN)./.