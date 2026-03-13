Ngày 13/3: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng

Giá heo hơi hôm nay (13/3) biến động trái chiều tại các khu vực. Trong đó, một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung tăng 1.000 đồng/kg. Ngược lại, nhiều tỉnh miền Trung và miền Nam lại điều chỉnh giảm. Hiện giá cao nhất trên thị ở mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều tại các khu vực. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một địa phương so với hôm trước. Cụ thể, giá heo tại Phú Thọ tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai giữ mức 61.000 đồng/kg; Lai Châu vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhận giảm tại nhiều địa phương so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 63.000 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống 62.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg còn 66.000 đồng/kg.

Trái lại, giá heo tại Thanh Hóa tăng 1.000 đồng/kg lên 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Nghệ An giữ mức 61.000 đồng/kg; Hà Tĩnh tiếp tục duy trì 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống mức 66.000 đồng/kg. Tây Ninh và Cà Mau cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Đồng Tháp và Vĩnh Long tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ duy trì 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm tại nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam, trong khi một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ. Mức giá cao nhất trên thị trường hiện duy trì ở 66.000 đồng/kg./.