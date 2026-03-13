Giá dầu thế giới hôm nay (13/3) tăng mạnh khi căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz làm lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh khi căng thẳng Trung Đông leo thang. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 13/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 100.03 USD/thùng, tăng 8,75% (tương đương tăng 8,05 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 95,29 USD/thùng, tăng 9,21% (tương đương tăng 8,04 USD/thùng).

Giá dầu hôm nay trên thế giới tăng hơn 9% khi Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí và hạ tầng vận tải tại Trung Đông, đồng thời lãnh tụ tối cao của nước này khẳng định việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới sẽ tiếp tục được duy trì.

Đà tăng của giá dầu được củng cố sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, trên CNBC rằng Hải quân Mỹ hiện chưa thể triển khai lực lượng hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, song khả năng này “rất có thể” sẽ được thực hiện vào cuối tháng. Tuy nhiên, ông nhận định giá dầu toàn cầu khó có khả năng tăng vọt lên 200 USD/thùng, ngay cả khi Iran tiếp tục tấn công các tàu vận tải thương mại.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử thị trường năng lượng toàn cầu. Đánh giá này được đưa ra một ngày sau khi cơ quan này thông qua kế hoạch xả kho dự trữ dầu chiến lược với khối lượng kỷ lục 400 triệu thùng.

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng mới nhất của IEA, các quốc gia vùng Vịnh Trung Đông đã cắt giảm tổng sản lượng ít nhất 10 triệu thùng/ngày, tương đương gần 10% nhu cầu dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Energy Aspects cho rằng thị trường vẫn còn hoài nghi về khả năng toàn bộ khối lượng dầu dự trữ nói trên thực sự được tung ra. Theo họ, 400 triệu thùng, chủ yếu là dầu thô cùng một phần sản phẩm dầu chỉ tương đương khoảng 25 ngày gián đoạn nguồn cung ở mức hiện tại.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình sẽ đạt khoảng 98 USD/thùng trong tháng Ba và tháng Tư trước khi giảm xuống khoảng 71 USD/thùng vào quý IV. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo trong kịch bản rủi ro cao, khi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong một tháng, giá trung bình trong hai tháng này có thể tăng lên 110 USD/thùng.

Các nhà phân tích của ING nhận định rằng cách duy nhất để giá dầu giảm bền vững là khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Nếu điều này không xảy ra, thị trường dầu mỏ nhiều khả năng vẫn chưa đạt đỉnh giá. Eo biển Hormuz nằm dọc bờ biển Iran và là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới./.