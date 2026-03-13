Cử tri trẻ tại TP. Hồ Chí Minh gửi gắm kỳ vọng thúc đẩy chương trình “lập thân, lập nghiệp”

(TBTCO) - Cử tri phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng các ứng viên nếu trúng cử sẽ giải quyết các vấn đề như ùn tắc trên Quốc lộ 13, thúc đẩy kinh tế địa phương, gắn với tạo việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời sẽ có nhiều chương trình lập thân, lập nghiệp, nhiều mô hình khởi nghiệp và đặc biệt là quỹ khởi nghiệp cho thanh niên.

Cử tri Nguyễn Phạm Hồ Kim Uyên, ngụ khu phố 10, phường Hiệp Bình. Ảnh: Duy Phương

Mong muốn giải quyết tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 13

Ngày 12/3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hiệp Bình (thuộc TP. Thủ Đức trước đây) bày tỏ sự quan tâm đến chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Minh (ngụ khu phố 3) tâm đắc với phần trình bày của ứng cử viên Nguyễn Trần Phượng Trân – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình về việc chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông.

Theo bà Minh, tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 13 kéo dài nhiều năm chưa được xử lý triệt để. Cùng với đó, chợ đầu mối trên địa bàn phường cũng gây ùn tắc phức tạp trên một đoạn đường ngắn chỉ 300m. Bà Minh mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên và bà Trân sẽ thúc đẩy việc xử lý được hiệu quả hơn.

Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến cử tri, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định, vấn đề hạ tầng là vấn đề nóng, để có hạ tầng tốt thì phải có quy hoạch.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, TP. Hồ Chí Minh đã thuê đơn vị tư vấn để làm quy hoạch tổng thể, dự kiến trong quý III/2026 hoặc quý IV/2026 sẽ hoàn thành để từng địa phương trên cơ sở đó có sự chỉnh trang đô thị phù hợp.

Đối với dự án mở rộng Quốc lộ 13, hiện đang trong giai đoạn đền bù để chuẩn bị thi công. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp kêu gọi người dân chung tay để sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

"Mong bà con cử tri ủng hộ việc giải toả, đền bù. Bởi vì kinh phí đã có, nhiều người dân cũng đã nhận tiền đề bù. Nhưng theo tôi nắm được thì còn 15 hộ dân còn chưa nhận tiền. Mong cử tri tuyên truyền để mọi người ủng hộ việc này", Thiếu tướng Đẹp nói.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp – Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Phương

Tạo điều kiện để người trẻ phát triển sự nghiệp

Chị Nguyễn Phạm Hồ Kim Uyên (ngụ khu phố 10) ấn tượng với một nội dung trong chương trình hành động của ứng cử viên Phan Tấn Đạt – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) về thúc đẩy kinh tế địa phương, gắn với tạo việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp.

Chị Uyên gửi gắm kỳ vọng, nếu trúng cử, ông Phan Tấn Đạt, với tư cách là đại diện của lực lượng doanh nhân trẻ sẽ quan tâm thúc đẩy các chương trình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm và tạo môi trường thuận lợi để người trẻ phát triển sự nghiệp.

Từ thực tế của phường Hiệp Bình, nơi hiện có hơn 8.000 doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động, các ý kiến cũng cho rằng cộng đồng doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng trong việc tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì vậy, cử tri kỳ vọng các đại biểu HĐND sau khi trúng cử có thể phát huy kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động sản xuất - kinh doanh để góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Ông Phan Tấn Đạt trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hiệp Bình

Trao đổi với cử tri, ông Phan Tấn Đạt đánh giá, nguồn lực con người, đặc biệt là thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp, là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của đô thị. Thanh niên là lực lượng rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Bên cạnh các chính sách chung, cần tạo thêm điều kiện để người trẻ có cơ hội học nghề, làm việc và phát triển sự nghiệp ngay tại nơi mình sinh sống.

Phường Hiệp Bình là một trong những địa bàn có hoạt động kinh tế rất năng động của Thành phố. Hiện trên địa bàn có hơn 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 6.500 hộ kinh doanh, đang là động lực quan trọng của địa phương. Vì vậy, cần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương gắn với tạo việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân trẻ, ông Đạt mong muốn góp phần kiến nghị các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững. Thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Kết nối doanh nghiệp với đào tạo nghề và nguồn lao động. Qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Một yếu tố “nóng” khác là phường Hiệp Bình đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, với nhiều dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị đang được triển khai. Ông Phan Tấn Đạt cũng cam kết, nếu trúng cử sẽ tích cực giám sát các dự án hạ tầng, bảo đảm các công trình giao thông, thoát nước và chống ngập được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả. Đặc biệt trong việc bồi thường, tái định cư phải được thực hiện công bằng, minh bạch.