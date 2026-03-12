Gần 79 triệu cử tri chuẩn bị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

(TBTCO) - Sáng 12/3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Phát biểu khai mạc họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, chỉ còn 68 giờ nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức bắt đầu.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự kết nối dòng chảy liên tục của thể chế dân chủ, nơi toàn thể nhân dân cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Thanh

Đến thời điểm này, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mọi công tác chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử đang được tổ chức thực hiện đồng bộ trên cả nước. Trong đó, các thông tin tuyên truyền với nội dung đa dạng đang lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội đến các tầng lớp nhân dân, đóng góp một phần vào sự thành công của cuộc bầu cử nước nhà.

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng công bố chính thức vận hành Trung tâm Báo chí của cuộc bầu cử. Cuộc họp báo này là hoạt động đầu tiên của Trung tâm Báo chí nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về công tác chuẩn bị trong ngày bầu cử.

Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có tổng số 78.928.647 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu, số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của ngày bầu cử.

Thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định.

Cả nước đã thành lập 34 uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 uỷ ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.

Bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước, sớm hơn 12 ngày so với quy định.

Ngay sau khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử, các hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến đã được tổ chức, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, dân chủ và bình đẳng giữa các ứng cử viên. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện đã có 10.649 cuộc tiếp xúc cử tri (đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã) được tổ chức tại 9/34 tỉnh, thành phố.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng đối với người lần đầu ứng cử được triến khai kịp thời nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xây dựng chương trình hành động và kỹ năng tiếp xúc, trình bày trước cử tri.

Tiếp nhận gần 150 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Về công tác giám sát, kiểm tra về bầu cử, ở Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia đã phối hợp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành 3 đợt giám sát, kiểm tra tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Ở địa phương, ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn giám sát, kiếm tra công tác bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm triến khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, thận trọng và đúng thẩm quyền.

Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Đức Thanh

Tính đến ngày 10/3/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trong đó có 27 đơn trùng lặp). Ngay sau khi tiếp nhận, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời rà soát, phân loại và chuyển đến Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, tham mưu xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Tại địa phương, uỷ ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 96 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tại 20 tỉnh, thành phố. Các đơn thư cơ bản đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định.

Nhìn chung, theo bà Tạ Thị Yên, đến thời điểm hiện nay, số lượng đơn thư liên quan đến bầu cử không nhiều, nội dung chủ yếu là phản ánh, kiến nghị; chưa phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các bước tiếp theo của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.