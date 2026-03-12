KienlongBank kết nối giải pháp tài chính, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ gắn với bất động sản hàng hiệu cùng NOBLEX

(TBTCO) - Trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ dành cho phân khúc khách hàng cao cấp, KienlongBank vừa ký kết hợp tác với NOBLEX nhằm kết nối các giải pháp tài chính với các dự án bất động sản hàng hiệu, mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư và trải nghiệm sống giá trị cho khách hàng.

Trong chiến lược đó, Ngân hàng xác định vai trò của mình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống, mà còn là cầu nối tạo ra những giá trị thực cho khách hàng.

Lãnh đạo hai bên ký kết hợp tác

Trên cơ sở định hướng này, KienlongBank vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với NOBLEX - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam - nhằm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ dành cho phân khúc khách hàng có nhu cầu đầu tư và trải nghiệm sống ở tiêu chuẩn cao.

Chia sẻ tại sự kiện ký kết, đại diện KienlongBank cho biết: “Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, sự kết nối giữa các lĩnh vực kinh tế đang trở thành xu hướng tất yếu. Ngân hàng giờ đây không chỉ cung cấp giải pháp tài chính đơn thuần, mà còn đóng vai trò kết nối các cơ hội đầu tư và những giá trị thực cho khách hàng”.

Ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc KienlongBank phát biểu tại lễ ký kết

Cũng chia sẻ tại sự kiện, đại diện NOBLEX cho biết: “NOBLEX luôn kiên định theo đuổi định hướng phát triển bất động sản hàng hiệu gắn với chuyển đổi số. Thông qua thỏa thuận hợp tác này, NOBLEX cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số, và cùng các đối tác mang đến những giải pháp tài chính - bất động sản tối ưu, bền vững hơn cho thị trường”.

Sự hợp tác giữa hai bên vì vậy được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết nối giữa hai hệ sinh thái: tài chính và bất động sản hàng hiệu. Trong đó, KienlongBank mang đến nền tảng tài chính, kinh nghiệm thị trường cùng các giải pháp linh hoạt; còn NOBLEX cung cấp các sản phẩm bất động sản giá trị cao, mang đến cho khách hàng những chuẩn mực sống mới.

Trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu, NOBLEX đang phát triển các dự án hướng tới chuẩn mực sống quốc tế, kết hợp không gian sống cao cấp với hệ sinh thái dịch vụ đặc quyền tại các quỹ đất trung tâm của Thủ đô như Noble West Lake Hà Nội, Noble Palace Tây Hồ…

Nhà Noble mang đến một chuẩn sống đẳng cấp. Chạm tới chuẩn sống Noble không chỉ là câu chuyện về vị trí hay thiết kế đến trong phân khúc bất động sản hàng hiệu mà còn là cách khách hàng tối ưu dòng tiền một cách thông minh, kiến tạo giá trị bền vững theo thời gian.

Và để hành trình sở hữu thêm trọn vẹn, KienlongBank mang đến những giải pháp tài chính ưu việt, được thiết kế riêng cho khách hàng Noble với nhiều ưu đãi như lãi suất 0% trong 24 tháng, tỷ lệ vay cao và thời hạn vay dài. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các đặc quyền tài chính sau khi vay mua bất động sản: hạn mức cho vay sản xuất kinh doanh lên đến 1 tỷ đồng, cùng nhiều tiện ích tài chính cao cấp như tài khoản số đẹp, gói dịch vụ khách hàng ưu tiên và thẻ tín dụng KienlongBank Visa Elite.

Trong bối cảnh thị trường tài chính và bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, sự kết nối giữa các hệ sinh thái dịch vụ được xem là một trong những hướng đi quan trọng để nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng các cơ hội tăng trưởng mới. Hơn tất cả, KienlongBank mong rằng những giải pháp tài chính này sẽ mang đến một chiến lược thông minh, giúp những chủ nhân danh giá của Noble trong tương lai có thể chủ động dòng tiền và sẵn sàng đón đầu những giá trị dài hạn./.