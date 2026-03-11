Những dự án Branded Residences đắt giá nhất thế giới và bước tiến mới của căn hộ hàng hiệu tại tây Hồ Tây

(TBTCO) - Trong khoảng 5 năm trở lại đây, phân khúc Branded Residences – bất động sản hàng hiệu bước vào giai đoạn tăng trưởng đáng kinh ngạc trên toàn cầu. Theo các báo cáo quốc tế, số lượng dự án thuộc phân khúc này đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua, với sự tham gia ngày càng nhiều của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, thời trang, siêu xe và thiết kế.

New York (Mỹ) - Cái nôi của bất động sản hàng hiệu thế giới

Với bề dày lịch sử từ năm 1927, New York chính là “cái nôi” của bất động sản (BĐS) hàng hiệu thế giới. Từ Ritz-Carlton, Four Seasons, đến Mandarin Oriental…, sự góp mặt của các thương hiệu quản lý danh tiếng đã biến New York thành biểu tượng không thể thay thế trong phân khúc bất động sản xa xỉ.

Nếu The Ritz-Carlton Residences NoMad (thiết kế bởi kiến trúc sư Rafael Viñoly) chinh phục giới thượng lưu bằng nhà hàng của đầu bếp hạng Michelin José Andrés cùng bộ sưu tập 16 căn penthouse “ngọc trai” có giá lên tới 8 triệu USD/căn, thì Baccarat Hotel & Residences lại mê hoặc bằng di sản chế tác pha lê hơn 250 năm tuổi. Tại đây, mỗi mét vuông không gian đều được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật, với 15.000 mảnh pha lê lấp lánh ngay từ đại sảnh.

Trong khi đó, Bentley Residences Sunny Isles Beach gây chấn động với hệ thống thang máy "Dezervator" cho phép đưa siêu xe lên tận gara riêng trong từng căn hộ, đánh dấu sự xuất hiện của thương hiệu Bentley trong phân khúc BĐS siêu sang.

Bentley Residences Sunny Isles Beach (Miami, Mỹ)

Dubai - “Thủ phủ” của bất động sản hàng hiệu toàn cầu

Nếu New York là nơi khởi nguồn của những giá trị di sản, thì Dubai chính là “thủ phủ” đương đại, nơi bất động sản hàng hiệu đang bùng nổ mạnh mẽ nhất thế giới. Theo báo cáo từ Savills và Knight Frank (2025-2026), Dubai đã vượt qua Miami để trở thành thị trường có mật độ Branded Residences lớn nhất hành tinh.

Tại đây, SO/ Uptown Dubai Residences chiếm trọn 28 tầng cao nhất của tòa tháp Uptown Dubai 81 tầng, quy tụ 227 căn hộ hàng hiệu mang đậm dấu ấn Haute Couture, với mỗi không gian được kiến tạo như một bộ sưu tập nghệ thuật độc bản giữa skyline Dubai. Đây cũng là dấu ấn nổi bật của SO/ thương hiệu lifestyle luxury mang DNA thời trang Pháp, thuộc hệ sinh thái Accor – Ennismore, đang vươn lên như một trong những tên tuổi định hình chuẩn mực mới của Branded Residences trên bản đồ xa xỉ toàn cầu.

SO/ Uptown Dubai Residences

Một số dự án đáng chú ý khác như Bugatti Residences by Binghatti gây choáng ngợp với các căn hộ “Sky Mansion” sở hữu bãi biển nhân tạo riêng trên không và hệ thống thang máy đưa siêu xe trực tiếp vào phòng khách, hay The Astera - dự án mang dấu ấn biểu tượng của hãng siêu xe Aston Martin tại UAE.

Bugatti Residences by Binghatti

Tọa lạc trên đảo Al Marjan, chủ nhân The Astera thưởng lãm tầm nhìn toàn cảnh vịnh Ả Rập và khu nghỉ dưỡng Wynn danh giá, tận hưởng đặc quyền kết nối trực tiếp ra bãi biển hoang sơ, hồ bơi vô cực hướng vịnh cùng các tiện nghi đẳng cấp thế giới.

The Astera, Interiors by Aston Martin

Việt Nam - Điểm đến mới trên bản đồ xa xỉ toàn cầu và dự án dẫn đầu phân khúc Branded Residences của Sunshine Group

Bắt nhịp nhanh với xu hướng toàn cầu, làn sóng BĐS hàng hiệu đang lan tỏa mạnh mẽ sang Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi sự gia tăng tầng lớp siêu giàu. Theo Q Report (05/2025), Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực về số lượng dự án đang và sắp triển khai (chiếm 27%). Tại các lõi đô thị, đây là dòng tài sản khan hiếm gắn liền với vị thế, quyền lực và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Tại Hà Nội, Sunshine Group vừa chính thức khởi công Noble West Lake Ha Noi - tổ hợp căn hộ hàng hiệu quy mô bậc nhất hiện nay với 12 tòa tháp cao 40 tầng trên quỹ đất vàng cuối cùng còn lại của KĐT Ciputra, đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi, tiếp giáp đại công viên quy mô gần 70ha lớn bậc nhất Hà Nội.

Noble West Lake Ha Noi được đầu tư vượt trội về thiết kế và tiện ích để trở thành một biểu tượng siêu sang theo chuẩn quốc tế, dẫn đầu phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam.

Tại đây, dự án phát triển bộ sưu tập dinh thự trên không mang tinh thần bespoke với các tiện ích độc quyền, cùng nội thất đến từ những thương hiệu Haute Couture huyền thoại hay các biểu tượng siêu xe hàng đầu thế giới, biến mỗi căn hộ thành kiệt tác cá nhân hóa đích thực. Trong đó đáng chú ý là các căn VVIP thông tầng có diện tích lớn nhất lên tới gần 1.600 m², sở hữu bể bơi riêng, sân vườn tư gia, tầm nhìn panorama ngoạn mục cùng thang máy riêng, nội thất may đo hàng hiệu - những “tuyệt tác” mang tính sưu tầm với độ khan hiếm tuyệt đối ngay cả trong phân khúc Branded Residences toàn cầu.

Song hành với đó là hệ tiện ích 5–6 sao xuyên suốt từ mặt đất tới tầng không, từ không gian mua sắm nghỉ dưỡng quy tụ các thương hiệu được tuyển chọn, khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, trung tâm thể thao fitness cao cấp, nhà hàng fine dining tinh tuyển, lounge bar riêng tư và chuỗi tiện ích thư giãn trên cao mở ra phong cách sống nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng đô thị.

Các căn dinh thự trên tầng mái được ví như những kiệt tác với bể bơi tư gia, vườn thượng uyển riêng biệt, nội thất xa xỉ từ các hãng Haute couture và siêu xe, cùng tầm nhìn panorama đắt giá.

Được biết, Sunshine Group hiện đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng với các thương hiệu quản lý vận hành thuộc top 5 thế giới, dự kiến sẽ chính thức công bố trong tháng 3/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình Branded Residences ở cấp độ cao nhất, nơi trải nghiệm sống, dịch vụ và chuẩn mực quản trị tài sản được thiết lập tương xứng với vị thế của một tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu thị trường.