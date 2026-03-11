Chứng khoán phái sinh ngày 11/3: Sắc xanh bao phủ

(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. VN30-Index đang trở lại tiệm cận mốc 1.900 điểm sau giai đoạn rơi sâu vài phiên trước.

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực khi lực cầu gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index tăng điểm mạnh và tiến sát mốc 1.900 điểm và đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày tại mức 1.889,94 điểm, tăng 2,88% so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tăng giá với 25 cổ phiếu tăng, 1 cổ phiếu giảm (BID) và 1 cổ phiếu đứng tham chiếu, trong đó có 3 cổ phiếu tăng kịch trần.

Động lực chính giúp chỉ số đi lên đến từ các mã trụ như VPL, MWG, VIC, MSN và VHM. Diễn biến tích cực của nhóm vốn hóa lớn cho thấy dòng tiền đang quay trở lại các cổ phiếu dẫn dắt, giúp VN30-Index duy trì đà phục hồi và tiệm cận lại vùng tâm lý quan trọng quanh 1.900 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai cũng ghi nhận diễn biến tích cực theo đà hồi phục của thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 3/2026 (41I1G3000) đóng cửa tại 1.883,0 điểm, tăng 2,73% so với phiên trước. Tuy nhiên, chênh lệch âm đã mở rộng lên -6,94 điểm so với VN30 do mức tăng trên vẫn thận trọng hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng chuyển sang trạng thái chênh lệch âm từ -6,94 điểm đến -9,04 điểm.

Sắc xanh phủ rộng trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 11/3

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm nhẹ với tổng khối lượng giao dịch giảm 8,6% so với phiên trước. Các vị thế đầu cơ ngắn hạn phần nào thu hẹp sau chuỗi phiên biến động mạnh. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G3000 giảm nhẹ gần 4,5%.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ giảm trong phiên, cho thấy nhà đầu tư ưu tiên phòng ngừa trên thị trường phái sinh trong khi mua chủ động trên thị trường cơ sở. Trong ngắn hạn, hợp đòng 41I1G3000 có xu hướng tiếp tục phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.900 điểm./.