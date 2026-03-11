Năm 2025, Bảo hiểm VietinBank - VBI tăng trưởng toàn diện các chỉ số kinh doanh

(TBTCO) - Năm 2025, mặc dù đối mặt với áp lực bồi thường gia tăng do ảnh hưởng của nhiều cơn bão và mưa lũ lớn, Bảo hiểm VietinBank - VBI đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2024, lợi nhuận trước thuế cũng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 23%.

Vừa qua, Bảo hiểm VietinBank - VBI tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 - Thúc đẩy hoạt động kinh doanh năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá về các kết quả, thành tích công ty đã đạt được trong năm 2025, đồng thời đề ra các mục tiêu phát triển trọng tâm cho năm 2026.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Huy Quang phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025 là một năm ghi dấu nhiều sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng của đất nước. Ngành bảo hiểm ghi nhận sự phục hồi, đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp tích cực với đoanh thu đạt trên 84.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,34%. Tuy vậy, năm 2025 cũng là năm Việt Nam hứng chịu thiệt hại nặng nề từ thiên tai khi liên tiếp các cơn bão và mưa lũ lớn xảy ra ở nhiều địa phương, gây tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm. Việc ban hành những quy định điều luật mới của nhà nước trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng đòi hỏi sự điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã nỗ lực, thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ chiến lược: đẩy mạnh công tác giám định, bồi thường cho các khách hàng chịu ảnh hưởng của thiên tai; tăng cường chuyển đổi số, cải tiến chất lượng sản phẩm - dịch vụ phù hợp xu hướng công nghệ và gia tăng trải nghiệm khách hàng; cập nhật, điều chỉnh các tài liệu, quy trình và triển khai các chương trình đào tạo hệ thống đáp ứng theo các quy định mới của nhà nước.

Nhờ phát huy những giá trị cốt lõi - sáng tạo, tận tâm, chính trực, linh hoạt, hợp tác cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn hệ thống, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã tổng kết hoạt động năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật. Về hiệu quả kinh doanh, tổng doanh thu phí bảo hiểm vượt mốc 5.200 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 16% so với năm 2024, đạt vị trí Top 7 thị phần. Đáng chú ý, doanh thu mảng nghiệp vụ tài sản - kỹ thuật và sức khỏe của VBI có bước tăng trưởng đáng kể, vươn lên các vị trí top đầu trong nhóm 10 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất. Chỉ số lợi nhuận trước thuế của công ty cũng đạt hơn 450 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 23%.

Bên cạnh đó, uy tín thương hiệu cũng được củng cố với vị trí Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam (do Vietnam Report khảo sát), và đạt 4 năm liên tiếp tăng hạng trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – vị trí thứ 344, tăng 23 bậc so với năm 2024.

Một trong những dấu ấn nổi bật của doanh nghiệp trong năm 2025 là việc nâng cao năng lực tài chính và uy tín thương hiệu qua việc thành công tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng, đồng thời nhận kết quả xếp hạng tín nhiệm năng lực ở mức A+ triển vọng "Ổn định" từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm VIS Rating.

Toàn cảnh hội nghị

Trong hoạt động chính trị - đoàn thể, năm 2025, Bảo hiểm VietinBank - VBI cũng có nhiều thành tích ấn tượng trong công tác Đảng, hoạt động Công đoàn và Đoàn thanh niên. Trong đó, tiêu biểu là các hoạt động an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa được triển khai rộng rãi, tích cực trên toàn hệ thống 45 đơn vị thành viên của tổng công ty, mang lại nhiều giá trị đóng góp thiết thực cho các cá nhân, tổ chức và địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết: Bước sang năm 2026, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt nhiều biến động, trong đó các rủi ro tiềm ẩn gây gián đoạn kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động của các cá nhân, doanh nghiệp có thể gia tăng. Trước yêu cầu đó, VBI - với sứ mệnh của một doanh nghiệp bảo hiểm, sẽ tiếp tục các mục tiêu tăng trưởng hiệu quả, bền vững về kết quả kinh doanh và chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Đặc biệt, doanh nghiệp đẩy mạnh việc nâng cao năng lực đội ngũ, tối ưu hóa mô hình quản trị và các giải pháp bảo hiểm, trở thành đối tác quản trị rủi ro tin cậy, hiệu quả cho mọi phân khúc khách hàng./.