Ngày 11/3/2026, tại Philippin, trong khuôn khổ Diễn đàn môi trường doanh nghiệp ASEAN 2026 (ASEAN Business Environment Forum 2026), Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận với chủ đề “ASEAN thế hệ mới - Hiện đại hoá các quy định để thu hút đầu tư” nhằm trao đổi các cách tiếp cận mới nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và phù hợp với xu thế kinh tế số.

Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương đã chia sẻ về định hướng cải cách thể chế của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, các chính sách mới của Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường thể chế hiện đại, minh bạch và lấy doanh nghiệp làm trung tâm, qua đó giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo và thích ứng với các mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên thảo luận với chủ đề “ASEAN thế hệ mới – Hiện đại hoá các quy định để thu hút đầu tư”. Ảnh: Vũ Khuê

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời tăng cường khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Việc hiện đại hóa hệ thống quy định được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Trong bối cảnh ASEAN đang nổi lên như một điểm đến đầu tư năng động của thế giới, khu vực đã thu hút khoảng 230 tỷ USD vốn FDI trong năm 2024, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những trung tâm đầu tư hấp dẫn của nền kinh tế toàn cầu.

Việt Nam hiện là một trong những điểm đến đầu tư nổi bật trong khu vực, với tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 36 tỷ USD trong năm 2025, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, sự phát triển năng động của khu vực tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia ASEAN. Riêng tại Việt Nam, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50% GDP và hơn 80% tổng số việc làm, cho thấy vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc hài hòa và hiện đại hóa các quy định trong ASEAN không chỉ giúp giảm rào cản kinh doanh mà còn tạo ra một “không gian đầu tư chung” hấp dẫn hơn cho khu vực. Khi các quy định trở nên minh bạch, số hóa và thân thiện với doanh nghiệp, dòng vốn đầu tư sẽ được lưu chuyển nhanh hơn, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn khối ASEAN, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh các nội dung về cải cách thể chế và thu hút đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ lãnh đạo trẻ trong định hình tương lai phát triển của ASEAN.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo đang trở thành xu thế chủ đạo, thế hệ lãnh đạo trẻ - đặc biệt là Gen Z - sẽ là lực lượng quan trọng thúc đẩy những ý tưởng mới, cách tiếp cận linh hoạt và tư duy mở trong quản trị kinh tế. Với khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, tư duy toàn cầu và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, thế hệ này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một ASEAN năng động, sáng tạo và kết nối sâu rộng hơn với chuỗi giá trị toàn cầu trong những thập niên tới.