Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 11/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, ông Takebe Tsutomu cùng đoàn công tác Nhật Bản nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chào mừng ông Takebe Tsutomu và đoàn công tác Nhật Bản đến thăm, làm việc với Bộ Tài chính; đồng thời bày tỏ cảm ơn tình cảm mà ông Takebe Tsutomu dành cho Việt Nam thời gian qua. Với vai trò Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và là thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt Nam - Nhật Bản, ông đã đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam. Ông cũng đã dành tâm huyết thúc đẩy tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, ông Takebe Tsutomu. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua đã được gây dựng, vun đắp qua nhiều thế hệ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản bước sang năm thứ 3 kể từ khi được nâng cấp vào tháng 12/2023 và đang phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng.

Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam; đồng thời là nhà tài trợ song phương cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam; nhà đầu tư lớn thứ ba tại Việt Nam.

Đánh giá về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Bộ Tài chính mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính .... tương xứng với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng như tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng cũng đề nghị ông Takebe Tsutomu, với uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng.

Trao đổi về Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nam - Nhật Bản, Bộ trưởng cho biết thời gian qua Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ dự án. Đến nay, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư; hiện Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đối với kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ Tài chính đã tổng hợp nhu cầu vốn của dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Về cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn 2026-2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Bộ Tài chính đã có văn bản tham gia ý kiến và về nguyên tắc ủng hộ việc xây dựng cơ chế này, đồng thời sẽ sớm có ý kiến cụ thể đối với các nội dung liên quan.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trao đổi các nội dung liên quan tới Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Đức Minh

Liên quan đến nguồn vốn thực hiện dự án, Bộ trưởng cho biết tháng 4/2025 Bộ Tài chính đã có công hàm đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay ODA trị giá 16,44 tỷ Yên cho dự án. Tuy nhiên đến nay phía Nhật Bản vẫn chưa có cam kết chính thức.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ông Takebe Tsutomu trao đổi với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để thúc đẩy sớm hoàn tất thủ tục, chính thức cam kết nguồn vốn nhằm tạo cơ sở để phía Việt Nam triển khai các bước tiếp theo.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan phía Nhật Bản cùng ông Takebe Tsutomu tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục liên quan để dự án sớm được khởi công và đi vào hoạt động. Bộ Tài chính cam kết sẽ phối hợp, hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai thuận lợi.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Takebe Tsutomu cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã dành thời gian trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng. Đồng thời, cảm ơn Bộ trưởng đã quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với dự án. Ông bày tỏ mong muốn Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nam - Nhật Bản sớm được khởi công theo kế hoạch.

Theo ông Takebe Tsutomu, Trường Đại học Việt Nam - Nhật Bản được kỳ vọng trở thành một trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại châu Á, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Ông Takebe Tsutomu cũng đề xuất phát triển trung tâm đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản gắn với đào tạo đại học nhằm tạo nền tảng nhân lực phục vụ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.