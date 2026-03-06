Bộ Tài chính quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin trọng điểm

(TBTCO) - Sáng ngày 6/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06. Cuộc họp nhằm kiểm điểm công việc của Ban Chỉ đạo và rà soát tiến độ các dự án công nghệ thông tin trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện nghiêm phòng, chống lãng phí về tài chính và thời gian

Báo cáo chi tiết về tiến độ triển khai các công việc trọng tâm, bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, Bộ Tài chính đang phải đảm nhận khoảng 47 đầu mối công việc theo chương trình hành động của Ban chỉ đạo Trung ương và dự kiến sẽ còn phát sinh thêm nhiều nội dung khác trong quá trình triển khai.

Thời gian vừa qua, Bộ đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành 2 kế hoạch hành động để đảm bảo thực hiện theo đúng kết luận của Tổng Bí thư, quy định rõ nhiệm vụ, thời hạn, đơn vị triển khai, rõ người, rõ việc và rõ thời gian.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Một trong những ưu tiên hàng đầu được Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước nhấn mạnh là thực hiện nghiêm công tác phòng, chống lãng phí về tài chính và thời gian. Cụ thể, cần kiểm soát hiệu quả đầu tư ngay từ khâu lên chủ trương và danh mục nhiệm vụ phân bổ nguồn lực, đồng thời phải có chỉ tiêu KPI gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước đã nêu một số kiến nghị, trong đó có việc lập quy chế yêu cầu đơn vị chủ trì đầu tiên sau khi hoàn thành phải gửi cho Bộ Tài chính trong vòng 5 ngày làm việc để đảm bảo tính khả thi trong khâu xử lý tiếp theo. Đồng thời, cần có hướng dẫn rõ về khái niệm thế nào là nhiệm vụ "khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo" tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiểm tra, giám sát.

Về kinh phí, Bộ Tài chính đã bố trí đủ 3% đối với năm 2025 và 2026. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ đã giao cho các bộ ngành, địa phương trên 15.500 tỷ đồng kinh phí bổ sung của năm 2025, và 82.750 tỷ đồng trên 95.000 tỷ đồng của năm 2026. Phần còn lại Bộ Khoa học và Công nghệ đang rà soát theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phân bổ vốn chi tiết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Phan Thị Thu Hiền cũng trình bày về một số vướng mắc, điểm nghẽn hiện tại như sự sai khác về tiến độ giữa các chương trình hành động, nhiều chính sách được yêu cầu phải ban hành ngay trong quý I nhưng trên thực tế lại phụ thuộc vào tiến độ thi hành các luật khác. Việc Bộ Tài chính được giao chủ trì nhưng lại bị phụ thuộc vào tiến độ làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng là những khó khăn.

Tập trung tháo gỡ cho các dự án công nghệ thông tin trọng điểm

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số Nguyễn Việt Hà cho biết, việc thực hiện Đề án 06 có tiến độ tích cực. Hiện tại, 14/16 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành đã hoàn thành, trong đó 8 cơ sở dữ liệu đã kết nối thành công với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Bộ Tài chính cũng là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành thông tuyến kỹ thuật hạ tầng với Cổng dịch vụ công quốc gia, sẵn sàng cho mức tải lên tới 5 triệu hồ sơ giao dịch mỗi ngày.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tuy nhiên, đối với 3 dự án trọng điểm của ngành, tiến độ đang có sự phân hóa, trong đó dự án của Cục Thuế bám sát kế hoạch, còn dự án của Kho bạc Nhà nước và Hải quan đang chậm so với kế hoạch. Có một số nguyên nhân đã được chỉ ra, trong đó có việc biến động giá cả rất lớn của thị trường thiết bị công nghệ. Cục Công nghệ Thông tin đề nghị các đơn vị tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tiến độ đã đăng ký ban đầu.

Theo Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Quang Toản, năm 2025 công tác giải ngân nội ngành lần đầu tiên đạt tỷ lệ gần 100%. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, có 3 dự án công nghệ thông tin trọng điểm của ngành chưa đủ điều kiện để phân bổ, ảnh hưởng đến công tác giải ngân. Cục đã xin ý kiến lãnh đạo Bộ và làm việc với từng đơn vị, cử các lãnh đạo, chuyên viên hỗ trợ các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ. Cho đến nay, không còn vướng mắc ở phía Bộ, các công việc đã được phân cấp, hướng dẫn cụ thể cho 3 đơn vị thực hiện.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị có các dự án đã báo cáo cụ thể về tiến độ, vướng mắc và các đề xuất giải pháp để đảm bảo dự án được triển khai nhanh chóng. Các Thứ trưởng Bộ Tài chính theo lĩnh vực phụ trách đã có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ, yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ để đảm bảo phê duyệt được quyết định đầu tư ngay trong quý I. Các Thứ trưởng cũng lưu ý về công tác rà soát, báo cáo để thống nhất dữ liệu, tránh trường hợp có nhiều việc đã hoàn thành nhưng chưa được cập nhật trong báo cáo chung.

Hành động đột phá, lan toả kết quả

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh phương châm cốt lõi của năm 2026 được đồng chí Tổng Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương định hướng gói gọn trong 8 chữ: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Nếu năm 2025 là năm "khởi động, chạy đà" tập trung vào thể chế, thì năm 2026 phải là năm "tăng tốc" với ba yếu tố quyết định: năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động và kết quả đầu ra thực tế, Bộ trưởng nêu rõ và yêu cầu các đơn vị phải chuyển đổi mạnh mẽ từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ việc chỉ "làm" sang "làm đến nơi đến chốn".

"Mục tiêu cuối cùng là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào quản trị điều hành và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh. Theo đó, các nhiệm vụ trong Quý I bắt buộc phải hoàn thành dứt điểm trong Quý I, không được nặng về giải trình hay báo cáo.

Đối với các dự án trọng điểm trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Bộ trưởng nêu rõ đây là những dự án hết sức quan trọng, việc chậm trễ không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 mà còn tác động trực tiếp đến kết quả giải ngân đầu tư công.

Để khắc phục, Bộ trưởng giao cho Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước khẩn trương triển khai các dự án hệ thống công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ triển khai để bù lại thời gian đã bị chậm, tuyệt đối không được để chậm hơn nữa. Thủ trưởng các đơn vị Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về tiến độ triển khai các dự án này, chịu trách nhiệm nếu để dự án bị đội giá do chậm tiến độ và để xảy ra tiêu cực trong quá trình triển khai dự án.

Các đơn vị thẩm định như Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hướng dẫn đúng quy định, bám sát tiến độ. Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân và thậm chí thay thế nhân sự người đứng đầu các đơn vị nếu tiếp tục để dự án chậm tiến độ so với cam kết.