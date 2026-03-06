Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc kế toán đối với các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thông tư quy định nguyên tắc kế toán áp dụng đối với các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa trong thời gian thực hiện thí điểm theo nội dung và phạm vi của Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.