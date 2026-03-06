TP. Hồ Chí Minh: Chủ động giải pháp giữ ổn định nguồn cung xăng dầu, khí đốt

(TBTCO) - Trước nguy cơ biến động nguồn cung năng lượng do tình hình quốc tế, các doanh nghiệp xăng dầu và khí đốt tại TP. Hồ Chí Minh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp để giữ ổn định thị trường. Cơ quan quản lý cũng xem xét các cơ chế hỗ trợ nhằm bảo đảm nguồn cung cho người dân.

Đại diện Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) cho biết, doanh nghiệp hiện duy trì mức thù lao cho hệ thống đại lý và cửa hàng bán lẻ khoảng 400 - 500 đồng mỗi lít xăng dầu. Theo doanh nghiệp, mức chi này nhằm hỗ trợ hệ thống phân phối duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh một số đơn vị khác đã giảm thù lao xuống dưới 100 đồng mỗi lít.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân phân phối. Việc giám sát chặt chẽ được cho là cần thiết để đảm bảo các đơn vị thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung ứng hàng hóa ra thị trường, tránh tình trạng áp lực nguồn cung dồn lên một số hệ thống lớn.

Bên cạnh đó, Petrolimex Sài Gòn đề xuất TP. Hồ Chí Minh xem xét tạo điều kiện cho xe bồn vận chuyển xăng dầu được lưu thông trong giờ cao điểm. Theo doanh nghiệp, giải pháp này có thể giúp tăng vòng quay vận chuyển từ kho đến các cửa hàng bán lẻ, qua đó hạn chế nguy cơ thiếu hàng cục bộ khi nhu cầu tiêu thụ tăng.

Trong lĩnh vực khí hóa lỏng, Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South) cho biết, nguồn cung nhập khẩu đang gặp khó khăn, trong khi lượng khí nhập chiếm khoảng 50% tổng sản lượng kinh doanh của doanh nghiệp.

Để ứng phó trong ngắn hạn, doanh nghiệp đề xuất phương án giảm lượng gas trong bình dân dụng từ 12 kg xuống còn 8 kg nhằm phân bổ nguồn hàng cho nhiều hộ gia đình hơn. Theo doanh nghiệp, trung bình một bình gas 12 kg hiện được các hộ gia đình sử dụng khoảng ba tháng.

PV Gas South cho biết, nếu áp dụng phương án này sẽ công bố rõ ràng khối lượng gas thực tế trong bình và điều chỉnh giá bán tương ứng với trọng lượng.

TP. Hồ Chí Minh chủ động giải pháp giữ ổn định nguồn cung xăng dầu, khí đốt. Ảnh minh hoạ.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, trong bối cảnh thị trường có biến động, giải pháp chiết khoảng hai phần ba bình gas có thể được xem xét như một biện pháp tình thế. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần làm việc với các cơ quan chuyên môn để hoàn tất thủ tục theo quy định.

Cơ quan quản lý cũng ghi nhận sự chủ động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu, khí và điện nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Theo Sở Công Thương, khu vực Trung Đông hiện chiếm khoảng 20 - 30% sản lượng xăng dầu và khí toàn cầu, do đó những diễn biến tại khu vực này có thể tác động đến nguồn cung năng lượng.

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm thêm các nguồn cung thay thế để bù đắp cho những đối tác đang nằm trong khu vực xung đột.

Đồng thời, cơ quan này cam kết sẽ giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến điện, khí và xăng dầu. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu phương án cho xe bồn vận chuyển xăng dầu lưu thông trong giờ cao điểm khi cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Trong dài hạn, TP. Hồ Chí Minh cũng khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Theo Giám đốc Sở Công Thương, với mô hình điện mặt trời áp mái tự dùng, không hòa lưới, người dân có thể lắp đặt hệ thống phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký phức tạp.

Với chi phí thiết bị và pin lưu trữ hiện nay, việc sử dụng điện mặt trời để thay thế một phần điện lưới trong các hộ gia đình được đánh giá là khả thi./.