Sáng ngày 6/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.057 VND, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,29%, hiện ở mức 99,06 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.853 - 26.257 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.999 - 26.309 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.999 đồng 26.309 đồng Vietinbank 25.860 đồng 26.307 đồng BIDV 26.017 đồng 26.307 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.713 - 30.630 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.673 đồng 31.238 đồng Vietinbank 29.584 đồng 31.304 đồng BIDV 29.952 đồng 31.201 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 - 168 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.78 đồng 170.99 đồng Vietinbank 161.13 đồng 172.63 đồng BIDV 163.55 đồng 171.18 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 6/3/2026, tăng 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.744 - 26.864 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,29%, hiện ở mức 99,06 điểm.

Đồng USD tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, phục hồi sau nhịp điều chỉnh ngắn từ mức đỉnh trong ba tháng, khi xung đột leo thang tại Trung Đông khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại trong tuần, đồng USD đã tăng gần 1,5%, hướng tới mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 11/2024. Đây là một trong số ít tài sản tăng giá trong những phiên giao dịch đầy biến động gần đây, khi thị trường chứng khoán, trái phiếu và thậm chí có thời điểm cả các kim loại quý mang tính trú ẩn cũng đồng loạt suy giảm.

Đà tăng mạnh của giá năng lượng do xung đột tại Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể quay trở lại, qua đó gây xáo trộn triển vọng chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tăng 0,5% so với đồng Yên Nhật, lên mức 157,78 yên/USD. So với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng USD cũng tăng 0,2%, lên mức 6,9058 Nhân dân tệ/USD./.