(TBTCO) - Từ 15h 00' chiều ngày 5/3, liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng, dầu đồng loạt bật tăng cao, trong đó xăng tăng đến 2.189 đồng/lít, đặc biệt giá dầu tăng đến 7.132 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.449 đồng/lít, tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 891 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.340 đồng/lít, tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành;

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 23.037 đồng/lít, tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành;

Dầu hỏa không cao hơn 26.601 đồng/lít, tăng 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành;

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.496 đồng/kg, tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

15h chiều 5/3, giá xăng, dầu đông loạt bật tăng đột biến. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/02/2026 - 04/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/02/2026 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu; Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; OPEC+ nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu từ tháng 4; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến. Giá xăng RON95 ngày 02/3/2026 ở mức 92,780 USD/thùng, tăng 10,690 USD/thùng, tương đương tăng 13,02% so với ngày 27/02/2026 (ngay trước ngày xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran); tương tự, dầu diesel 0,05S ngày 02/3/2026 ở mức 114,530 USD/thùng, tăng 22,270 USD/thùng, tương tăng 24,14% so với ngày 27/02/2026; dầu hỏa ngày 02/3/2026 ở mức 116,460 USD/thùng, tăng 22,890 USD/thùng, tương đương tăng 24,46%. Cá biệt, giá dầu hỏa ngày 04/3/2026 đột ngột tăng lên mức 231,420 USD/thùng, tăng 101,190 USD/thùng, tương đương tăng 77,70% so với ngày trước liền kề, 03/3/2026.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 26/02/2026 và kỳ điều hành ngày 05/3/2026 là: 88,894 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,656 USD/thùng, tương đương tăng 13,62%); 91,922 USD/thùng xăng RON95 (tăng 11,294 USD/thùng, tương đương tăng 14,01%); 132,880 USD/thùng dầu hỏa (tăng 40,475 USD/thùng, tương đương tăng 43,80%); 112,908 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 21,235 USD/thùng, tương đương tăng 23,16%); 490,978 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 63,118 USD/tấn, tương đương tăng 14,75%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Để xây dựng kịch bản nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh khó khăn do xung đột, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, ngay khi chiến sự nổ ra ba ngày trước, cơ quan này đã họp với hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Bình Sơn, các doanh nghiệp đầu mối lớn và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); đồng thời báo cáo Bộ Công Thương để xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó trước diễn biến giá thế giới tăng nhanh, nguồn cung khan hiếm và rủi ro từ eo biển Hormuz - nơi bị ảnh hưởng tới khoảng một phần tư sản lượng dầu thô toàn cầu.

Động thái này cho thấy tư duy điều hành chuyển từ phản ứng sang chủ động. Trên cơ sở các kịch bản, Bộ Công thương dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ nhiều phương án, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra tình hình nhập khẩu, xuất bán, dự trữ và lưu thông xăng dầu của các thương nhân đầu mối. Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 theo tiến độ phân giao và bảo đảm nghĩa vụ dự trữ theo quy định.