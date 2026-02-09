(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) yêu cầu doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và doanh nghiệp phân phối chủ động nguồn hàng, bán lẻ xuyên Tết, tăng cung tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, khu vực tuyến cao tốc trọng điểm và các địa bàn lân cận, bảo đảm thị trường thông suốt.

Ngày 9/2/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ban hành Văn bản số 364/TTTN-XD gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, đề nghị tập trung bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Không để đứt nguồn xăng dầu dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hải Anh

Vào dịp cuối năm và đầu năm mới, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh thường tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng nhiên liệu.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng phương án cung ứng phù hợp với tình hình thực tế, tập trung nguồn lực, duy trì vận hành ổn định toàn bộ hệ thống kinh doanh, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc mạng lưới phân phối, không để xảy ra tình trạng đứt gãy hay thiếu hàng cục bộ.

Đáng chú ý, văn bản yêu cầu tăng cường nguồn cung tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, khu vực tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và các địa bàn lân cận. Đây là những khu vực có mật độ phương tiện lớn trong các ngày cao điểm trước và sau Tết, do đó việc bổ sung kịp thời xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ dọc tuyến được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt cho người dân.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca trong dịp Tết để duy trì hoạt động bán lẻ thường xuyên, liên tục, hạn chế tối đa tình trạng đóng cửa, bán hàng cầm chừng hoặc gián đoạn phục vụ.

Việc chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ hoạt động vận tải, sản xuất và lưu thông hàng hóa, góp phần giữ vững mặt bằng thị trường và an sinh xã hội trong dịp Tết.